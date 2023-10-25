Українська ДРГ захопила дорогу між трьома селами на лівому березі Херсонщини - ISW

Українські військові захопили ділянку дороги, що з'єднує села Пойма, Козачі Лагері та Кринки.

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Українські сили продовжують переправляти невеликі групи особового складу через річку Дніпро / Колаж: Главред, фото: 37 окрема бригада морської піхоти

Українська диверсійно-розвідувальна група висадилася поблизу Підстепного (20 км на схід від Херсона і 3 км від Дніпра) і захопила ділянку дороги, що з'єднує села Пойма, Козачі Лагері та Кринки в Херсонської області. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни з посиланням на повідомлення російських військових блогерів.

Вони також стверджують, що українські війська перекинули резерви на острови в дельті річки Дніпро та намагаються прорватися до сіл Пойма та Піщанівка.

Російські блогери також стверджували, що українські сили продовжують переправляти невеликі групи особового складу через річку Дніпро на човнах в різних точках.

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Міністерство оборони Росії заявило, що українські сили безуспішно намагалися захопити позиції на східному березі річки Дніпро.

Вони також стверджували, що українські війська досі контролюють частину Кринок і утримують позиції біля Антонівського шосе та залізничного мосту.

Карта Інституту вивчення війни / Фото : understandingwar.org

Ситуація в Херсонській області

На даний момент рано говорити про просування сил оборони України на лівобережжі Херсонської області. ЗСУ ведуть контрбатарейну боротьбу і мають намір очистити частину регіону від російських окупантів. Передчасна риторика дуже шкодить бойовій роботі, потрібно довіряти військовим. Про це 22 жовтня заявила представник Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.

Сили оборони України сподіваються прорвати лінію Підстепне - Піщанівка в напрямку Олешек Херсонської області. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни 24 жовтня.

Ветеран батальйону "Айдар" Євген Дикий заявив, що на лівому березі Дніпра в Херсонській області ЗСУ промацують можливості створення плацдарму.

"Той плацдарм, який істотно вплине на хід цієї війни, – це плацдарм, на який далі можна буде перекинути важку техніку, з якого далі можна буде розвертатися і заходити в російські тили", - пояснив він.

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