Прорвати лінію в напрямку Олешок на Херсонщині: в ISW пояснили задум ЗСУ

РФ передислокує один з підрозділів із Запорізького напрямку на Херсонщину. Дії ЗСУ на східному березі розглядають як суттєву загрозу.

https://glavred.net/ukraine/prorvat-liniyu-v-napravlenii-aleshek-na-hersonshchine-v-isw-obyasnili-zamysel-vsu-10510762.html Посилання скопійоване

Українські війська просунулися до позицій на північ від Підстепного / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, 92 ОМБр

Сили оборони України сподіваються прорвати лінію Підстепне-Пещанівка в напрямку Олешек Херсонської області. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Як повідомляють російські джерела, окупанти відтіснили українські війська з деяких нещодавно захоплених українських позицій на східному (лівому) березі Херсонської області, але відзначали, що українські сили все ще зберігають присутність на східному березі.

Два відомих російських військових блогера заявили, що російські війська контратакували і відкинули українські війська з позицій в Кринках.

відео дня

Українські війська просунулися до позицій на північ від Підстепного. Російські джерела стверджували, що українські сили продовжують діяти на східному березі між Кринками і Підстепним, і попереджали, що українські війська сподіваються прорвати лінію Підстепне-Піщанівка в напрямку Олешек.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець зазначив, що російські війська, ймовірно, створюють групу "мобільного тактичного резерву" з мотострілкових підрозділів і батальйонів різних приватних військових компаній (ПВК) в районі Олешек, щоб мати можливість швидкого розгортання невеликих груп в спірних районах на східному березі.

Машовець також повідомив, що Росія здійснює передислокацію одного з підрозділів із західного Запорізького напрямку в Херсонську область. Це свідчить про те, що російське командування розглядає дії України на східному березі як істотну загрозу.

Ситуація на лівобережжі Херсонщини

Аналітики Інституту вивчення війни припустили, що українські морпіхи просунулися на окупованому березі Дніпра - зокрема, на північ від Піщанівки (в 14 км на схід від Херсона і 3 км від річки Дніпро), і до Пойми (в 11 км на схід від Херсона і 4 км від річки Дніпро).

За даними росЗМІ, дві українські "штурмові групи" висадилися на східному березі Дніпра та прорвали російську оборону, тимчасово зайнявши всю Пойму та позиції на північній околиці Піщанівки. Повідомляється, що станом на 18 жовтня окупанти контролюють лише південну частину Піщанівки.

Генеральний штаб ЗСУ побічно підтвердив повідомлення про просування українських сил на лівий берег Дніпра.

21 жовтня в Інституті вивчення війни повідомили, що підрозділи Збройних сил України зуміли закріпитися в селі Кринки Херсонської області в результаті вдалої операції.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.