Армія України "просунулася" на лівобережжі Херсонщини: у ЗСУ зробили заяву

Робота довкола якогось населеного пункту не є завершеною, доки війська там не закріпляться, нагадала представниця ОК Південь Наталія Гуменюк.

https://glavred.net/ukraine/armiya-ukrainy-prodvinulas-na-levoberezhe-hersonshchiny-v-vsu-sdelali-zayavlenie-10510243.html Посилання скопійоване

Зарано говорити про серйозне просування ЗСУ на лівобережжі Херсонщини - Гуменюк / Колаж: Головред, фото: 53-а ОМБр, DeepState

Зарано говорити про просування сил оборони України на лівобережжі Херсонської області. ЗСУ ведуть контрбатарейну боротьбу та мають намір очистити частину регіону від російських окупантів. Передчасна риторика дуже шкодить бойовій роботі, треба довіряти військовим. Про це заявила речниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом вона прокоментувала повідомлення аналітиків Інституту вивчення війни про те, що ЗСУ "форсували Дніпро" на лівобережній частині Херсонської області та зуміли закріпитися у деяких населених пунктах.

За її словами, війська ведуть бойову роботу проти російських окупантів, а про просування подібних масштабів поки що говорити зарано.

відео дня

"По-перше, в ствердному тоні говорити про це рано, тому що це висновки аналітиків. Дуже дивно звучить, що це підтверджено військами РФ. Хто сприймає їхні твердження як докази - дуже дивно це чути. Опора здійснюється на контрбатарейну боротьбу, оскільки є завдання очистити частину території лівого берега від ворога, щоб полегшити життя правому берегу. Окупаційні війська продовжують його обстріли, атаки з повітря дуже потужні. Про просування в таких масштабах не йдеться, йдеться про бойову роботу, яка може бути проголошена тільки тоді, коли є закріплений результат", - зазначила Гуменюк.

Також речниця ОК Південь додала, що подібна риторика дуже шкодить бойовій роботі.

"Вже неодноразово було прояснено, що робота навколо якогось населеного пункту без закріплення не вважається завершеною. Тому давайте не поспішати та довіряти військовим, які її роблять", - наголосила Наталія Гуменюк.

Ситуація у Херсонській області

Днями аналітики американського Інституту вивчення війни припустили, що морпіхи ЗСУ висадилися на лівому березі Дніпра та зайняли позиції ворога. Згідно з геолокаційними кадрами, які були опубліковані 18 жовтня, українські війська, ймовірно, просунулися на північ від Піщанівки та до Заплави.

У звіті ISW за 20 жовтня було сказано , що сили оборони України, схоже, продовжують вести на лівому березі Дніпра масштабніші, ніж зазвичай, військові операції. Вони повідомили про бої у селі Кринки Херсонської області.

Генштаб побічно підтвердив просування морпіхів на лівий берег Дніпра на Херсонщині. У зведенні повідомили, що російські окупанти завдали ударів, у тому числі по селу Піщанівка, яке раніше згадувалося аналітиками Інституту вивчення війни у своєму зведенні.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.