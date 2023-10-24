Інтенсивність штурмів під Авдіївкою впала, ЗСУ зірвали 'ганчірку' росіян на териконі

Кількість штурмів російських військ на Авдіївському напрямку знизилась майже удвічі. Українські військові знищили російський триколор, встановлений противником на териконі - важливій для обох армій ділянці фронту.
Як розповів в ефірі телемарафону речник об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун, протягом 23 жовтня під Авдіївкою зафіксовано 28 боєзіткнень, тоді як днем раніше - 57.
"Кількість штурмів на сьогодні біля Авдіївки стала дещо меншою. Практично удвічі", - сказав Штупун.відео дня
Окремо Штупун розкрив приголомшливі дані щодо втрат ЗС РФ. Йдеться про майже 2400 знищених / поранених окупантів за 5 діб штурмів, розповів він.
ЗСУ зірвали "ганчірку" росіян на териконі
Авдіївський терикон є важливою ділянкою фронту та перебуває у "сірій зоні". Це означає, що жодна зі сторін його не контролює - за нього тривають бої. Втрата терикону погіршить тактичне становище українських сил, однак не критично, переконані аналітики DeepState.
Раніше у мережі поширилося відео з "триколором" окупантів на териконі. Втім, вже ввечері громадський діяч Сергій Стерненко у своєму Telegram показав, як ЗСУ вправно "зірвали" вогнем російський прапор.
ЗСУ знищили російський прапор на Авдіївському териконі - дивіться відео:
Бої за Авдіївку і втрати Росії
Росія розвиває наступ на Сході, ведучи одночасно штурми на Авдіївському, Бахмутському та Куп'янському напрямку.
Авдіївку ворог намагається оточити і, як зауважив керівник МВА, "кидає на штурми на південь і північ все нові й нові сили".
Експерти схиляються до версії, що загарбання Авдіївки є просто черговим політичним рішенням самого Путіна, а для реалізації своїх божевільних намірів російський диктатор не пошкодує ні техніки, ні військ.
Окремо OSINT-аналітики встановили, що на Авдіївському напрямку противник стягнув сучасну техніку, що підкреслює, наскільки важливою для РФ є зараз ця ділянка фронту.
Разом з тим, кожен штурм дається агресору великою ціною. За підрахунками аналітиків, тільки за неповні 2 тижні ЗС РФ втратили тут до 109 одиниць техніки і сотні солдатів.
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