Українська авіація розтрощила позиції окупантів в п'яти населених пунктах на Херсонщині

Українська авіація підсмажила позиції ворога / defence-ua.com

Українська авіація розгромила позиції російських окупантів на Херсонщині. Пілоти знищили опорні пункти та місця скупчення ворога в п'яти населених пунктах. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Наша авіація завдала серію ударів по опорних пунктах, місцях скупчення техніки та особового складу і польових складах противника в районах п’яти різних населених пунктів Херсонщини", - йдеться у повідомленні.

Загалом українським захисникам протягом минулої доби вдалося відбити сім атак ворога. До того ж вони знищили 10 танків, 7 артилерійських систем, 4 бойові броньовані машини, 3 спеціальні броньовані машини, 4 одиниці автомобільної техніки та склад з боєприпасами. ЗСУ збили п'ять безпілотників "Орлан-10".

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Нещодавно стало відомо, що українські бійці накрили ворожі війська, які намагалися вдарити у фланг українським підрозділам. Рашисти в паніці тікали від українських артилеристів.

Нагадаємо, бійці ЗСУ здійснили два точні удари з авіації по скупченню сил російських окупантів і по одному з їхніх опорних пунктів у Херсонській області. Також вони знищили 3 ворожі склади боєприпасів і 30 окупантів.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що російські окупанти у кількох місцях на Донбасі обстріляли позиції українських воїнів та висунулися на штурм.

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