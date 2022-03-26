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Українка в Парижі працює на сім'ю поплічника Путіна Пєскова

26 березня 2022, 08:03

Мешканка Львівської області Ілона потрапила на відео нардепа Гончаренка ще два роки тому. Зараз спецслужби з'ясовують, чи не допомагає вона агресору.

Пісок
На сім'ю Пєскових ймовірно працює українка / Колаж versiya.info, відео Гончаренко

Мешканка Львівської області працює або гувернанткою, або прислугою на сім'ю прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова. Зокрема, українку помітили в паризькій квартирі дочки Пєскова Єлизавети.

Близько двох років тому нардеп Олексій Гончаренко показав, як Єлизавета Пєскова живе в елітній квартирі на проспекті Віктора Гюго в Парижі. Він прийшов у будинок 161 та подзвонив в квартиру Пєскових. Двері Гончаренку відкрила дівчина, яка представилася родичкою сім'ї, але насправді, найімовірніше, у них працювала.

Відео Гончаренко опублікував у соцмережі, а жителі Стрільбичого Самбірського району Львівщини впізнали в цій дівчині свою односельчанку, пише Сегодня.

"Щойно побачили це відео, то впізнали на ньому Ілону. Тепер побоюємося, як би вона не допомагала Росії в агресії проти України. Адже вона працювала, а може і досі працює у Пєскових", - кажуть у селі.

Гончаренко також стверджує, що дівчина на відео - українка. Політик зазначив: "Я вважаю, що працювати на сім'ю Пєскових – це працювати проти України".

За даними видання, зараз спецслужби з'ясовують, чи дійсно на відео мешканка села на Львівщині та чи не допомагає вона агресору.

Зазначимо, у спікера Кремля Дмитро Пєскова – п'ятеро дітей від двох шлюбів. У Парижі живе не лише Єлизавета Пєскова, а й інші нащадки поплічника Путіна.

Зокрема, Українська правда за публікаціями в Instagram нещодавно виявила в столиці Франції сина Пєскова на ім'я Дені. Цей аккаунт закритий, на аватарці - портрет радянського диктатора Йосипа Сталіна.

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До слова, Єлизавета Пєскова намагалася висловитися проти війни Росії в Україні. Одразу після російського вторгнення на її сторінці в Instagram з'явилося повідомлення "Ні війні". Однак за кілька годин дівчина його видалила.

читайте такожУ спадкоємиць Путіна почали розпадатися шлюбиСША запровадили персональні санкції проти прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, а також членів його родини, зокрема Єлизавети Пєскової. Як повідомляв Главред, дівчина вважає санкції "несправедливими і необґрунтованими".

"Я була дуже здивована, тому що дивно запроваджувати санкції проти людини, якій 24 роки і яка не має жодного відношення до ситуації. Я засмучена, тому що хотіла б подорожувати, і я люблю різні культури", – сказала вона.

Інші новини:

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новини Росії санкції війна в Україні Олексій Гончаренко Дмитро Пєсков Ліза Пєскова
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