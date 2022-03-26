Українка в Парижі працює на сім'ю поплічника Путіна Пєскова

Мешканка Львівської області Ілона потрапила на відео нардепа Гончаренка ще два роки тому. Зараз спецслужби з'ясовують, чи не допомагає вона агресору.
Мешканка Львівської області працює або гувернанткою, або прислугою на сім'ю прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова. Зокрема, українку помітили в паризькій квартирі дочки Пєскова Єлизавети.
Близько двох років тому нардеп Олексій Гончаренко показав, як Єлизавета Пєскова живе в елітній квартирі на проспекті Віктора Гюго в Парижі. Він прийшов у будинок 161 та подзвонив в квартиру Пєскових. Двері Гончаренку відкрила дівчина, яка представилася родичкою сім'ї, але насправді, найімовірніше, у них працювала.
Відео Гончаренко опублікував у соцмережі, а жителі Стрільбичого Самбірського району Львівщини впізнали в цій дівчині свою односельчанку, пише Сегодня.
"Щойно побачили це відео, то впізнали на ньому Ілону. Тепер побоюємося, як би вона не допомагала Росії в агресії проти України. Адже вона працювала, а може і досі працює у Пєскових", - кажуть у селі.
Гончаренко також стверджує, що дівчина на відео - українка. Політик зазначив: "Я вважаю, що працювати на сім'ю Пєскових – це працювати проти України".
За даними видання, зараз спецслужби з'ясовують, чи дійсно на відео мешканка села на Львівщині та чи не допомагає вона агресору.
Зазначимо, у спікера Кремля Дмитро Пєскова – п'ятеро дітей від двох шлюбів. У Парижі живе не лише Єлизавета Пєскова, а й інші нащадки поплічника Путіна.
Зокрема, Українська правда за публікаціями в Instagram нещодавно виявила в столиці Франції сина Пєскова на ім'я Дені. Цей аккаунт закритий, на аватарці - портрет радянського диктатора Йосипа Сталіна.
До слова, Єлизавета Пєскова намагалася висловитися проти війни Росії в Україні. Одразу після російського вторгнення на її сторінці в Instagram з'явилося повідомлення "Ні війні". Однак за кілька годин дівчина його видалила.
читайте такожУ спадкоємиць Путіна почали розпадатися шлюбиСША запровадили персональні санкції проти прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, а також членів його родини, зокрема Єлизавети Пєскової. Як повідомляв Главред, дівчина вважає санкції "несправедливими і необґрунтованими".
"Я була дуже здивована, тому що дивно запроваджувати санкції проти людини, якій 24 роки і яка не має жодного відношення до ситуації. Я засмучена, тому що хотіла б подорожувати, і я люблю різні культури", – сказала вона.
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