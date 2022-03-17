УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Зрадили Кремль, поїхали на Захід і стали геями: як живуть і де навчаються діти російських чиновників

17 березня 2022, 03:49

У цьому списку - дочки Лаврова і Пєскова, а також сини Медведєва і Мізуліної.

false
Син Мізуліної - праворуч

Незважаючи на те, що російська влада щосили намагається тримати планку санкцій, які проти РФ вводить весь світ, і твердять про "ненависний Захід", їхні діти якраз там і проживають свої "золоті" роки.

Більшість дітей політиків країни-агресора, яка вже не приховує свої загрози Європі, навчаються в західних установах. Приміром:

Катерина Винокурова-дочка міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова. Народилася вона не в Москві, а в США, в місті Нью-Йорк. Дитинство дівчина правила в елітній Манхеттенській школі, закінчила Колумбійський університет, де вивчала політологію. Магістратуру з економіки закінчила в Лондоні.

Нібито зараз Катерина живе в Москві і є директором російського відділення британського аукціонного дому Christie's, будучи одруженою з підприємцем Олександром Винокуровим.

false

Єлизавета Пєскова-дочка Дмитра Пєскова - прессекретаря Путіна протягом багатьох років жила зі своєю матір'ю Катериною Солоцинською і ще двома братами Міком і Дені в Парижі в розкішній квартирі на Авеню Фош. Вона закінчила приватну елітну школу-інтернат Ecole de Roches, а потім отримала освіту в Паризькому університеті. Після чого повернулася до Москви, де відразу ж отримала високу посаду.

З п'ятьох дітей Пєскова істотно відзначився і його старший син Микола. 32-річний молодий чоловік носить ім'я Микола Чоулз. Він ніде ніколи повноцінно не працював, веде богемний спосіб життя і має у власності кілька квартир і був судимий у Великобританії, де більше року провів у в'язниці.

false

Ілля Медведєв - син колишнього президента Росії, заступника голови Ради Безпеки Дмитра Медведєва народився в Санкт-Петербурзі. З раннього дитинства займався в багатьох секціях, вчив мови, але, де саме навчався, невідомо. Спочатку вступив на бюджетне відділення міжнародно-правового факультету МДІМВ, потім продовжив навчання в Массачусетському університеті США.

false

Микола Мізулін - син Олени Мізуліної, члена Ради Федерації і однієї з тих, хто яро кричав про "загнили цінності". Незважаючи на це її син Микола живе і працює в Європі. Навчався він у Бернському та Оксфордському університетах, а зараз працює юристом і живе в Брюсселі.

Більш того, Мізуліна є однією з найбільш затятих противниць ЛГБТ+ спільнот і вносила поправки в закон про заборону гей-пропаганди, так як, на її думку, такі відносини є "не повноцінними". Однак це не завадило її синові стати геєм і одружитися в США на чоловікові.

false

Нагадаємо, раніше британський таблоїд назвав трьох кандидатів на пост президента Росії.

Читайте також:

viber
війна в Україні
Реклама
Популярне
Теплий Олексій 2022 – що робити, щоб вийти заміж та інші прикмети дняТеплий Олексій 2022 – що робити, щоб вийти заміж та інші прикмети дня Що можна використовувати замість наповнювача для котячого туалетуЩо можна використовувати замість наповнювача для котячого туалету Коли закінчиться війна: астролог назвала точну датуКоли закінчиться війна: астролог назвала точну дату Поплатилася за підтримку Путіна: Єгорову публічно покарав турецький консулПоплатилася за підтримку Путіна: Єгорову публічно покарав турецький консул Коли закінчиться війна: Арестович дав прогноз і розповів про мирну угодуКоли закінчиться війна: Арестович дав прогноз і розповів про мирну угоду

Останні новини

03:49

Зрадили Кремль, поїхали на Захід і стали геями: як живуть і де навчаються діти російських чиновників

03:14

Зеленський заявив про створення нового міжнародного альянсу для миттєвої реакції на агресію - U24Відео

02:54

Чому Путін ще не позбувся Зеленського і хто в "розстрільному списку" РФВідео

02:29

"70% техніки раз*бали": окупант зізнався дружині, що "друга армія світу" плаче за домівкоюВідео

02:10

Хто замінить Путіна: британський таблоїд назвав три впевнених кандидатиВідео

Реклама
01:49

Дружба не пройшла перевірку війною: Слава Камінська встратила близьких

01:34

Макаревич чітко дав зрозуміти, що означає літера Z на техніці РФВідео

01:00

"Віддай український паспорт": Осадча і Нікітюк критикують Марув за інтерв'ю в російському виданні

00:57

Українських дітей вбиває багатодітний батько: фото таємних дочок Путіна з татом-тираномФотоВідео

00:51

Путін не зможе розтрощити і завоювати Україну - Джонсон

00:26

Українська співачка різко пояснила, чому Ані Лорак мовчить через війну в УкраїніВідео

00:25

РНБО розкрила наступний етап плану ворога: чого чекати українцямВідео

00:16

Стало відомо, як мера Мелітополя витягли з полонуВідео

00:08

Коли завершиться війна і додому повернуться біженці: астропсихолог назвала точну датуВідео

16 березня, середа
23:59

"Ви челядь і попелиця": Потап відмовився від усіх російських нагород і накинувся на Бузову

23:41

Допоможуть повернути здоров'я і подолати стрес: названо найкорисніші каші

23:28

У Білорусі повідомили про вибухи біля кордону з Україною

23:19

ЗСУ вщіпки розбомблять путінську армію: військовий експерт назвав дату звільнення Криму і ДонбасуВідео

22:52

ППО рулить: за добу знищено понад 10 ворожих цілейВідео

22:42

Астролог розповіла, що чекає кожен знак зодіаку в повню 18 березняВідео

Реклама
22:35

У Кремлі відповіли на слова Байдена про "військового злочинця"

22:31

У Канаді заарештували Російський "Руслан": тепер він постачатиме вантажі для ЗСУВідео

22:30

Кіт-блогер Степан з Харкова вцілів після бомбардування: "У наш дім прийшла війна"Відео

22:17

Жах міста біля моря: навіщо Путін влаштував геноцид у МаріуполіПогляд

22:13

У РФ хочуть ввести смертну каруВідео

21:49

Ворог придумав новий фейк: СБУ нібито хоче застосувати отруйні речовини

21:43

Всі розкоші дефолту в Росії, що зігуєПогляд

21:34

Військові РФ в розмовах з близькими скаржаться, що ними не будуть пишатисяВідео

21:27

Вже не агресор: Байден назвав Путіна військовим злочинцемВідео

21:15

У МЗС України відреагували на ворожий обстріл драмтеатру в МаріуполіВідео

21:01

"Росія - це ракова виразка планети. І ми видаляємо метастази": Притула в шоці від виховання росіян

21:00

Скільки ще буде війна: астролог склала гороскоп для України і назвала дату загостренняВідео

20:41

Одна з найбільших у світі: у Хорватії заарештували яхту МедведчукаВідео

20:23

"Дружина постійно ридала": ЗМІ розкрили деталі особистого життя президента-диктатора ПутінаВідео

20:15

Окупанти знову обстріляли Київ: снаряди влучили в приватні будинки

20:03

США допоможуть Україні закрити небо своїми силами та дають 800 одиниць ППО

20:02

Польща представила проект миротворчої місії в Україні

19:55

"Ви в повній ...": Потап переклав росіянам на народну мову дивну промову ПутінаВідео

19:54

"Розплата для росіян буде страшною!": Ада Роговцева закликала окупантів зупинити війну

19:44

Не лякає навіть війна: три найвідчайдушніших знака зодіаку, які нічого не бояться

Реклама
19:34

Прикмети на День весняного рівнодення 20 березня: що категорично не можна робитиВідео

19:32

США направила Україні протиракетні ситеми С-300 - CNN

19:31

Мера Мелітополя звільнили з ворожого полону

19:18

Країни НАТО відмовилися закрити небо над Україною: Альянс побоюється війни з Росією

18:44

Харків тримає оборону, ЗСУ не відступлять ні на метр – Олег Синєгубов

18:39

"Там ховаються сотні людей": росіяни скинули надпотужну бомбу на драмтеатр МаріуполяВідео

18:33

Суд ООН зобов'язав РФ зупинити війну проти України: Зеленський попередив Москву про ізоляцію

18:28

Російські окупанти обстріляли колону біженців з Маріуполя: важко поранена дитина

18:16

Путін облажався, або Чому Кремлю не вдасться заощадити на солдатах в УкраїніПогляд

18:11

"Відписуйтеся": Сніжана Єгорова жорстко осоромилася через публічну любов до ПутінаВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти