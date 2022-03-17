Зрадили Кремль, поїхали на Захід і стали геями: як живуть і де навчаються діти російських чиновників

Син Мізуліної - праворуч

Незважаючи на те, що російська влада щосили намагається тримати планку санкцій, які проти РФ вводить весь світ, і твердять про "ненависний Захід", їхні діти якраз там і проживають свої "золоті" роки.

Більшість дітей політиків країни-агресора, яка вже не приховує свої загрози Європі, навчаються в західних установах. Приміром:

Катерина Винокурова-дочка міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова. Народилася вона не в Москві, а в США, в місті Нью-Йорк. Дитинство дівчина правила в елітній Манхеттенській школі, закінчила Колумбійський університет, де вивчала політологію. Магістратуру з економіки закінчила в Лондоні.

Нібито зараз Катерина живе в Москві і є директором російського відділення британського аукціонного дому Christie's, будучи одруженою з підприємцем Олександром Винокуровим.

Єлизавета Пєскова-дочка Дмитра Пєскова - прессекретаря Путіна протягом багатьох років жила зі своєю матір'ю Катериною Солоцинською і ще двома братами Міком і Дені в Парижі в розкішній квартирі на Авеню Фош. Вона закінчила приватну елітну школу-інтернат Ecole de Roches, а потім отримала освіту в Паризькому університеті. Після чого повернулася до Москви, де відразу ж отримала високу посаду.

З п'ятьох дітей Пєскова істотно відзначився і його старший син Микола. 32-річний молодий чоловік носить ім'я Микола Чоулз. Він ніде ніколи повноцінно не працював, веде богемний спосіб життя і має у власності кілька квартир і був судимий у Великобританії, де більше року провів у в'язниці.

Ілля Медведєв - син колишнього президента Росії, заступника голови Ради Безпеки Дмитра Медведєва народився в Санкт-Петербурзі. З раннього дитинства займався в багатьох секціях, вчив мови, але, де саме навчався, невідомо. Спочатку вступив на бюджетне відділення міжнародно-правового факультету МДІМВ, потім продовжив навчання в Массачусетському університеті США.

Микола Мізулін - син Олени Мізуліної, члена Ради Федерації і однієї з тих, хто яро кричав про "загнили цінності". Незважаючи на це її син Микола живе і працює в Європі. Навчався він у Бернському та Оксфордському університетах, а зараз працює юристом і живе в Брюсселі.

Більш того, Мізуліна є однією з найбільш затятих противниць ЛГБТ+ спільнот і вносила поправки в закон про заборону гей-пропаганди, так як, на її думку, такі відносини є "не повноцінними". Однак це не завадило її синові стати геєм і одружитися в США на чоловікові.

Нагадаємо, раніше британський таблоїд назвав трьох кандидатів на пост президента Росії.

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