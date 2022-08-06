Українець вбив знайомого за підтримку російських окупантів

Поліція, ніж / УНІАН

У Хмельницькій області засудили чоловіка, який вбив свого знайомого за підтримку війни Росії проти України.

Інцидент стався в травні в селі Головлі Шепетівського району. Під час застілля чоловік зарізав господаря будинку, а потім зник, йдеться в вирок Славутського міськрайонного суду.

"Загиблий говорив, що схвалює дії російської сторони, обвинувачений висловив своє невдоволення і засудження власника будинку за його прихильність. Господар піднявся зі стільця і почав смикати його за плечі. Обвинуваченому це не сподобалося. Він схопив ніж, що лежав на столі, і завдав один удар в тулуб", - йдеться в постанові суду.

Застілля закінчилося вбивством

Обвинувачений житель Нетішина був у відпустці і вирішив поїхати на дачу в Шепетівському районі. У день вбивства він вдома з кількома знайомими випив близько 200 грам. Увечері вирішив піти в кінець вулиці, щоб нарізати кропиви для худоби. Втім, один з його товаришів по чарці запропонував ще й зайти в гості до його знайомого, писати видання "Є".

Обвинувачений взяв свій господарський ніж і пляшку із залишками горілки, а потім вирушили "у справах". Зустрівши на вулиці небайдужого випити, вони пішли до нього додому, де вже втрьох почали розпивати спиртні напої. Через деякий час знайомий обвинуваченого пішов додому, а той залишився з власником будинку далі випивати. Згодом виникла сварка через російську війну в Україні, яка призвела до смерті.

Зловмисник каже, що після цього нахилився до потерпілого, але той пробурмотів в його бік нецензурні слова і замовк. Потім вийшов з дому і пішов до себе додому.

За його словами, на допомогу він нікого не кликав, першу медичну допомогу не надавав. Мовляв, мобільного з собою не було, а швидку і поліцію змогла б викликати дружина потерпілого, коли повернеться.

Раніше ми розповідали, що в селищі Лоцкино Миколаївської області, яке знаходилося під російською окупацією з 11 по 17 березня, путінські солдати взяли в полон, катували і згодом вбили одного з місцевих жителів Сергія Божка.

59-річного чоловіка "здали" окупантам односельці - вони збрехали росіянам, що чоловік нібито тримає в будинку зброю

Також повідомлялося, що в Херсоні російські окупанти протягом 12 годин ґвалтували матір чотирьох дітей. На жінку в розмові з путінськими солдатами в магазині показав місцевий житель, сказавши, що"вона-бандерівка".

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