Україні під силу виграти війну проти Росії – генсек НАТО/ Reuters, Facebook ООС

Успіхи, які продемонструвала Україна у боротьбі проти російської агресії від початку широкомасштабного вторгнення, показали, що Збройні сили України можуть перемогти Росію у війні.

Країні-агресорці РФ не вдалося втілити у життя свої першопочаткові плани. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише Sky News.

"Україна може виграти цю війну. Росії не вдалося виконати свої початковы плани", – заявив генсек Північноатлантичного альянсу.

Він наголосив, що російським військам не вдалося захопити Київ і Харків, а тепер вони намагаються штурмувати українські сили на Донбасі – проте без особливих успіхів.

Нагадаємо, колишній командувач силами США в Європі Бен Ходжес заявив, що Росія розглядає можливість капітуляції у війні проти України.

Раніше у британській розвідці розповіли, що армія РФ втратила третину бойових сил. Наступ російських сил на Донбасі втратив темп, і країна-агресорка не зможе наростити його щонайменше упродовж місяця. Зараз в російських військах наростають системні проблеми.

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