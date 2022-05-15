Україні під силу виграти війну проти Росії – генсек НАТО

Плани Путіна провалилися. Армія РФ не тільки не змогла захопити Київ і Харків, а й починає "гальмувати" на Донбасі.
Успіхи, які продемонструвала Україна у боротьбі проти російської агресії від початку широкомасштабного вторгнення, показали, що Збройні сили України можуть перемогти Росію у війні.
Країні-агресорці РФ не вдалося втілити у життя свої першопочаткові плани. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише Sky News.
"Україна може виграти цю війну. Росії не вдалося виконати свої початковы плани", – заявив генсек Північноатлантичного альянсу.
Він наголосив, що російським військам не вдалося захопити Київ і Харків, а тепер вони намагаються штурмувати українські сили на Донбасі – проте без особливих успіхів.
Нагадаємо, колишній командувач силами США в Європі Бен Ходжес заявив, що Росія розглядає можливість капітуляції у війні проти України.
Раніше у британській розвідці розповіли, що армія РФ втратила третину бойових сил. Наступ російських сил на Донбасі втратив темп, і країна-агресорка не зможе наростити його щонайменше упродовж місяця. Зараз в російських військах наростають системні проблеми.
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