УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Україні під силу виграти війну проти Росії – генсек НАТО

15 травня 2022, 16:56

Плани Путіна провалилися. Армія РФ не тільки не змогла захопити Київ і Харків, а й починає "гальмувати" на Донбасі.

Україні під силу виграти війну проти Росії – генсек НАТО/ Reuters, Facebook ООС

Успіхи, які продемонструвала Україна у боротьбі проти російської агресії від початку широкомасштабного вторгнення, показали, що Збройні сили України можуть перемогти Росію у війні.

Країні-агресорці РФ не вдалося втілити у життя свої першопочаткові плани. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише Sky News.

"Україна може виграти цю війну. Росії не вдалося виконати свої початковы плани", – заявив генсек Північноатлантичного альянсу.

Він наголосив, що російським військам не вдалося захопити Київ і Харків, а тепер вони намагаються штурмувати українські сили на Донбасі – проте без особливих успіхів.

Нагадаємо, колишній командувач силами США в Європі Бен Ходжес заявив, що Росія розглядає можливість капітуляції у війні проти України.

Раніше у британській розвідці розповіли, що армія РФ втратила третину бойових сил. Наступ російських сил на Донбасі втратив темп, і країна-агресорка не зможе наростити його щонайменше упродовж місяця. Зараз в російських військах наростають системні проблеми.

Читайте також:

viber
війна в Україні НАТО вторгнення Росії Йенс Столтенберг Північноатлантичний альянс
Реклама
Популярне
Гороскоп на тиждень 16-22 травня: Левам - підказки долі, Дівам - борги, Рибам - інтригиГороскоп на тиждень 16-22 травня: Левам - підказки долі, Дівам - борги, Рибам - інтриги Солідний дохід і кар'єрні перспективи: 4 знака поміняють роботу до кінця травняСолідний дохід і кар'єрні перспективи: 4 знака поміняють роботу до кінця травня Гороскоп на сьогодні, 13 травня 2022: Терезам - плітки, Рибам - довгоочікувана пропозиціяГороскоп на сьогодні, 13 травня 2022: Терезам - плітки, Рибам - довгоочікувана пропозиція Як позбутися від цвілі: 3 прості, але перевірені способиЯк позбутися від цвілі: 3 прості, але перевірені способи Жіночі джинси 2022: шість моделей, без яких літо буде важко уявитиЖіночі джинси 2022: шість моделей, без яких літо буде важко уявити
Підтримайте Главред

Останні новини

17:39

Несподівані гроші і велике везіння: три знаки зодіаку чекає удача до кінця травня

17:37

Експерт назвав два фактори, які переламають хід війни на Донбасі

17:35

ЄС пригрозив Туреччині ізоляцією через блокування вступу Фінляндії та Швеції в НАТО

17:33

Прикмети на 16 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

17:31

Симоньян пожартувала про перемогу України на Євробаченні - в мережі її опустили з небес на землю

Реклама
17:24

Другий етап війни в Україні безславно проср*ний КремлемПогляд

17:22

Кривава повня 16 травня: астрологи розповіли, кому загрожує небезпекаВідео

17:04

Західний ексгенерал пояснив, чому війна в Україні наближається до переломуВідео

16:57

Скандал на Євробаченні 2022: Грузія І Азербайджан заявили про помилки з балами для УкраїниВідео

16:56

Україні під силу виграти війну проти Росії – генсек НАТОВідео

16:38

Росія - пряма загроза для НАТО: Альянс в червні ухвалить жорстку стратегію щодо Москви - BloombergВідео

16:36

Це вб'є урожай: що категорично не можна садити поруч із помідорами

16:24

"Гнали ворога в три шиї": в ЗСУ показали, як витісняли окупантів з Чернігівщини – фотоВідео

16:20

У Бєлгороді пропонують повернутися до складу України: що відбувається

16:08

Євробачення 2022: Україна зганьбилася через оцінки для Польщі і потрапила в гучний скандалВідео

15:48

ЗСУ на Харківщині женуть війська РФ до кордону і готуються звільняти інші території - СинєгубовВідео

15:47

За ліквідацію Путіна готові заплатити низка олігархів, але є проблема – ПономарьовВідео

15:38

Олімпійська чемпіонка Еліна Світоліна вагітна первістком

15:22

Експерт пояснив, чому Росія атакуватиме ракетами західні області УкраїниВідео

15:03

Прикордонники РФ затримали бойовиків "ЛНР", які ганебно втекли з УкраїниВідео

Реклама
14:57

"Жерли котячий корм, ігноруючи дорогі консерви" : в АТБ розповіли, про візит голодуючих окупантів

14:57

Тупий і ще тупіший: чому армія Росії повторює самогубні маневри і програє в УкраїніПогляд

14:22

Поранена жінка в Маріуполі дотягла на собі сина з розірваною ногою і померла в його обіймахВідео

14:17

Фінляндія офіційно вирішила вступати в НАТО - президент країниВідео

13:47

"Європа аплодує стоячи": Захарову "бомбить" від виступу Kalush Orchestra

13:46

Окупанти важко помиляються на Донбасі і невпевнені в "референдумі" на Херсонщині - експерти з США

13:45

Новий маразм рашистів: у РФ влаштували конкурс з прикрашання могил

13:22

РФ розглядає можливість капітуляції у війні – ХоджесВідео

13:18

Цілу добу до Попасної йшла колона техніки РФ: окупанти хочуть взяти в кільце ЗСУ на ЛуганщиніВідео

13:10

"Далі "Оскар" Зеленському?": Канделакі обурюється через перемогу України на Євробаченні-2022

13:04

"Чекають, коли Путіну все набридне": росіяни підтвердили використання забороненої зброї проти українців

13:00

Гороскоп на завтра 16 травня 2022: Левам – удача в грошах, Скорпіонам – сумнівні знайомства, Рибам-вороги

12:39

"Не будемо продовжувати наші страждання": Кулеба розповів про ризики переговорів і "пауз" у війні

12:35

Війна в Україні поступово перетворюється на катастрофу для РосіїПогляд

12:29

День ангела в червні 2022 за церковним календарем - іменинники місяця

12:19

Україна може перемогти Росію в 2022 році: у Зеленського назвали важливу умову

12:16

"Б'є глибоко і боляче": Kalush Orchestra випустив емоційний кліп на пісню StefaniaВідео

12:11

"Жорстоке вторгнення Росії втрачає темпи": заступник генсека НАТО пояснив, як Україна виграє війну

11:44

РФ втратила у "новій Чорнобаївці" 1,5 тисячі вояк – росблогери запустили хвилю критики Шойгу і КоВідео

11:41

У Мережі з'явився можливий запис останньої розмови окупантів з крейсера МоскваВідео

Реклама
11:34

В Україні перебуває 2500 "кадирівців": розвідка розповіла про втрати TikTok-військ за час війни

11:24

Через війну в Україні на світ чекає продовольча криза масштабів Першої світовоїПогляд

11:13

"Треба рятувати Росію від українського наступу": у пропагандистів Кремля різко змінилася риторика

11:10

На Львівщині прогриміла серія вибухів: РФ запустила 4 ракети, зруйновано військовий об'єкт

11:09

ЗСУ безжалісно розгромили позиції окупантів: знищили техніку та понад півсотні військових РФ

10:43

"Kalush, як ви і просили": Росія "привітала" Україну з перемогою на Євробаченні 2022Відео

10:38

Путін насправді серйозно хворий – екскерівник розвідки БританіїВідео

10:37

Ми спостерігаємо захід світу Путіна: Арестович передрік росіянам жахливу долюВідео

10:24

"Він знав!": Зеленський у "панамці Калуша" викликав фурор у мережі

10:20

Україна встановила абсолютний рекорд на Євробаченні 2022Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти