Українці отримають ще одну безкоштовну медпослугу

Українці зможуть безкоштовно прооперуватися / pixabay

У 2022 році жителі України зможуть безкоштовно користуватися ще одним пакетом з Програми медичних гарантій. Йдеться про хірургічні операції дорослим і дітям в умовах стаціонару.

Як розповли у Національній службі здоров'я України, пакет передбачає виконання тих хірургічних операцій, які можна провести в стаціонарі, але не в звичайних поліклініках.

"Пацієнти, яким проводять нескладні операції, зможуть повернутися додому в той же день або на наступний. Але в разі ускладнень - їх госпіталізують в стаціонар на потрібний термін", - зазначили в НСЗУ.

Фінансування на даний пакет забезпечує НСЗУ.

Які операції доступні:

операції на очах (сітківці, рогівці, склері, виправлення косоокості, лікування глаукоми, катаракти)

операції на носі, вусі, роті, горлі

операції на щитовидній залозі

операції на опорно-руховому апараті

щелепно-лицьові хірургічні операції

установку і обслуговування кардіостимулятора, і деякі втручання на серце

малоінвазивне (без розрізу) видалення жовчного міхура

нескладні операції на молочних залозах

діагностичні процедури на кістках і суглобах, включаючи біопсію

комплексну ендоскопію

Як отримати послугу хірургії одного дня безкоштовно

Для цього необхідно отримати направлення від лікуючого або сімейного лікаря в електронному вигляді і пройти всі необхідні обстеження.

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У безкоштовний пакет входить:

Харчування в стаціонарі

Вартість медикаментів, які не включені до Нацпереліку основних лікарських засобів.

Платні послуги, які входять до списку Постанови КМУ №1138.

Нагадаємо, зарплати медика в Україні підняли з початку 2022 року. Як повідомив народний депутат України, Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, в першу чергу, це стосується медичних закладів екстреної та первинної медичної допомоги.

Дивіться відео ТСН про те, який середній розмір зарплати в Україні

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