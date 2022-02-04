Українці отримають ще одну безкоштовну медпослугу

Для цього необхідно отримати направлення від лікуючого або сімейного лікаря в електронному вигляді і пройти всі необхідні обстеження.
У 2022 році жителі України зможуть безкоштовно користуватися ще одним пакетом з Програми медичних гарантій. Йдеться про хірургічні операції дорослим і дітям в умовах стаціонару.
Як розповли у Національній службі здоров'я України, пакет передбачає виконання тих хірургічних операцій, які можна провести в стаціонарі, але не в звичайних поліклініках.
"Пацієнти, яким проводять нескладні операції, зможуть повернутися додому в той же день або на наступний. Але в разі ускладнень - їх госпіталізують в стаціонар на потрібний термін", - зазначили в НСЗУ.
Фінансування на даний пакет забезпечує НСЗУ.
Які операції доступні:
- операції на очах (сітківці, рогівці, склері, виправлення косоокості, лікування глаукоми, катаракти)
- операції на носі, вусі, роті, горлі
- операції на щитовидній залозі
- операції на опорно-руховому апараті
- щелепно-лицьові хірургічні операції
- установку і обслуговування кардіостимулятора, і деякі втручання на серце
- малоінвазивне (без розрізу) видалення жовчного міхура
- нескладні операції на молочних залозах
- діагностичні процедури на кістках і суглобах, включаючи біопсію
- комплексну ендоскопію
Як отримати послугу хірургії одного дня безкоштовно
Для цього необхідно отримати направлення від лікуючого або сімейного лікаря в електронному вигляді і пройти всі необхідні обстеження.
У безкоштовний пакет входить:
- Харчування в стаціонарі
- Вартість медикаментів, які не включені до Нацпереліку основних лікарських засобів.
- Платні послуги, які входять до списку Постанови КМУ №1138.
Нагадаємо, зарплати медика в Україні підняли з початку 2022 року. Як повідомив народний депутат України, Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, в першу чергу, це стосується медичних закладів екстреної та первинної медичної допомоги.
Дивіться відео ТСН про те, який середній розмір зарплати в Україні
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