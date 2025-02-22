Чехія скасує тимчасовий захист для українців: стало відомо, коли це станеться

Коротко:
- Чехія планує скасувати тимчасовий захист для українців
- Це станеться у разі, якщо буде оголошено про режим припинення вогню або закінчення війни
Чехія скасує тимчасовий захист для українців, як тільки буде оголошено перемир’я чи закінчення війни в Україні. Після оголошення про припинення вогню чи закінчення війни жоден новий українець не отримає тимчасового захисту в Чехії, а усі, хто вже там перебуває, втратять такий статус вже наступного дня. Про це сказав міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан у коментарі Novinky.cz.
Чеський міністр наполягає на тому, що потрібно запобігти другій хвилі біженців, щоб у мирний час до Чехії не прибуло багато інших шукачів притулку, наприклад, чоловіків, які хочуть приєднатися до своїх родин. Усім новоприбулим у такому разі потрібно буде подавати документи на проживання, як і іншим іноземцям.
"Як би не закінчилася війна, після її закінчення ніхто не зможе прийти сюди, до Інституту тимчасового захисту. Крім того, якби це був випадок возз’єднання сім’ї, це мало б відбутися відповідно до чинного порядку денного для іноземців, який має Чеська Республіка", – зазначив Ракушан.
Він наголосив, що чоловіки, сім’ї яких уже проживають в Чехії, не отримають автоматичного захисту. Вони повинні будуть пройти звичайний бюрократичний процес, під час якого заяву можуть прийняти або відхилити.
За його словами, у разі оголошенні перемир’я чи закінчення війни всі біженці в Чехії втратять свій статус тимчасового захисту вже наступного дня, але все одно зможуть перебувати у країні певний період часу, наприклад рік або півтора. Проте під час цього періоду їм потрібно буде перейти на звичайний режим проживання, як і у всіх інших іноземців.
"До них застосовувалися б ті ж правила, що й до всіх", – зазначив глава чеського МВС.
Розглядаючи такі варіанти дій, Чехія готується до сценаріїв у разі припинення вогню в Україні.
Також Ракушан зазначив, що рішення щодо цього питання має бути ухвалене на рівні всього ЄС. За його словами, Чехія хоче, щоби приблизний варіант пропозиції з’явився під час польського головування у Раді Євросоюзу, тобто до кінця червня.
Зазначається, що у Польщі перебувають понад 990 тис. українських біженців, у Чехії – понад 397 тис.
Українські біженці за кордоном – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, Туск оголосив депортацію іноземців з Польщі і згадав українців. Польща посилює контроль за іноземцями для боротьби зі злочинністю та нелегальною міграцією.
Також раніше повідомлялося, що у Польщі обмежили виплати для українців і не тільки. Нові умови стосуються всіх іноземців, які легально постійно проживають в Польщі.
Нагадаємо, Трамп призупинив прийом заяв на імміграцію для українців. Припинення прийому заявок діятиме невизначений період.
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