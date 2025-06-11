Чи знизить Зеленський призовний вік до 18 років: в ОП поділилися прогнозом

Ключові тези Подоляка:
- Зеленський не піде на зниження призовного віку до 18 років, в обмін на санкції проти РФ
- Війну з Росією неможливо виграти лише мобілізацією
Західні партнери зволікають із жорсткішими санкціями проти Росії, тому що Україна не мобілізує до війська людей з 18 років. Проте президент Володимир Зеленський не погодиться на зниження призовного віку до 18 років, в обмін на обмеження проти країни-агресора РФ. Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк у коментарі РБК-Україна.
"Президент категорично наполягає на неможливості реалізації такого сценарію, тобто зменшення суттєвого термінів мобілізації до 18 років. Це точно президент не буде реалізовувати", - наголосив Подоляк.відео дня
За його словами, такі умови з боку Заходу є дивними. Оскільки санкції ніяк не пов'язані з призовним віком в Україні.
Він підкреслив, що війну з Росією неможливо виграти лише мобілізацією - потрібна нестандартна стратегія, і саме це демонструє Україна.
Подоляк додав, що в разі сильних санкцій у Росію істотно знизиться потік грошей і вона не зможе мобілізувати своїх людей у достатньому обсязі. У результаті на полі бою буде менше російських солдатів.
"Я думаю, що Європа просто намагається пояснити неготовність відмовитися від певної тіньової прибутковості. У такому випадку на бізнес-проєктах із РФ", - зазначив радник керівника ОП.
Чи знизить Зеленський призовний вік до 18 років - дивіться відео:
Мобілізація в Україні - останні новини
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявляв, що не підтримує мобілізацію з 18 років. За його словами, успіх військової операції залежить не стільки від чисельності військ, скільки від зброї, технологій, фінансів і тиску на противника. Він додав, що санкції мають стосуватися коштів, якими фінансується війна з боку Росії.
Як писав Главред, голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук нещодавно повідомив, що у парламенті наразі не розглядають ініціатив щодо подальшого зниження мобілізаційного віку.
Тим часом командир 93 ОМБр "Холодний Яр" Шаміль Куртков вважає, що в Україні знизять мобілізаційний вік до 18 років. За його словами, реалії сьогодення вказують на неминучість мобілізації 18-річних до лав Збройних Сил України.
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Хто такий Михайло Подоляк
Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.
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