Українців закликали економити електроенергію: що сталося і як діяти

Громадян України закликали економити електроенергію, щоб не виникла її нестача в енергетичній системі через поступове похолодання. Холоди прогнозуються синоптиками вже поточного тижня. Економне споживання означає використання потужних електроприладів після 18:00.
У компанії Укренерго попередили українців про похолодання і закликали дбайливо ставитися до споживання електроенергії.
"Синоптики попереджають про поступове похолодання протягом тижня. Пов'язане з цим зростання споживання може призвести до дефіциту електроенергії в системі. Тому для підтримки балансу між виробництвом і споживанням в енергосистемі необхідно дбайливо споживати електроенергію", - зазначено в повідомленні.відео дня
Енергетики акцентували увагу на тому, що ситуація в енергосистемі залишається складною.
"Незважаючи на стабільну температуру, вечірній максимум споживання вчора був на 3,5% вище, ніж у попередню неділю 26 листопада. Головна причина - знижене споживання 26 листопада через масові знеструмлення споживачів на півдні в минулі вихідні",-додали в компанії.
Як економити електроенергію
Фахівці раніше говорили, що економити електроенергію – не означає зовсім сидіти без світла. Це передбачає розумне споживання електроенергії до 18:00.
"Досить вимкнути світло там, де воно в цей момент не потрібне і уважно поставитися до того, як ви користуєтеся потужними електроприладами: залишити працювати тільки найнеобхідніше, а всі нетермінові справи перенести на вечір і ніч після 18:00", - підкреслювали енергетики.
Ситуація в енергетиці
В Україні зростає дефіцит електроенергії через морози, розповіли в Укренерго. Головною причиною нестачі електрики назвали похолодання. У компанії шукають варіанти, щоб покрити дефіцит.
Україна взимку виробить лише третину електроенергії через енергетичний терор Росії, написали в The New York Times. За даними журналістів, мова йде про 4,5 гігават електрики, які вироблять станції.
Рівень споживання електроенергії дуже зріс, повідомили в Укренерго. В Одеській, Херсонській, Дніпропетровській та Миколаївській областях фіксується найскладніша ситуація.
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