Коли в Україні можуть підняти тарифи на світло і тепло: відповідь Міненерго

Коли в Україні можуть піднятися тарифи на електроенергію та опалення - по темі висловився Керівник Міненерго Герман Галущенко.

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На даний момент питання про підвищення тарифів на послуги ЖКГ не йде, кажуть в Міненерго / колаж фото УНІАН

В Україні станом на сьогодні питання про підвищення цін на електрику, газ і тепло ще не обговорювалося. Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

"Поки питання зміни або підняття тарифів не обговорюється. Я впевнений, що ми закінчимо точно цей опалювальний сезон без підняття тарифів. В принципі це питання поки на столі не розглядається", — сказав чиновник.

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Підвищення комунальних тарифів

Нагадаємо, що Денис Шмигаль пояснив, що буде з тарифами в Україні. Прем'єр-міністр повідомив, що з січня цього року спостерігається приріст у доходах місцевих бюджетів, тому підвищення тарифів для населення не відбудеться.

Українцям озвучили тариф на світло в жовтні. У жовтні українці платитимуть за електрику за тим же тарифом, що і у вересні, сказав глава Міненерго. Тариф становить 2,64 грн за кіловат/годину.

Як змінилися комунальні тарифи і скільки тепер заплатять українці. В Україні з серпня 2022 року і по серпень 2023 року зафіксовано зростання вартості послуг ЖКГ на 14,2%. Найсильніше подорожчала електрика.

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