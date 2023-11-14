Коли в Україні можуть підняти тарифи на світло і тепло: відповідь Міненерго

В Україні станом на сьогодні питання про підвищення цін на електрику, газ і тепло ще не обговорювалося. Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.
"Поки питання зміни або підняття тарифів не обговорюється. Я впевнений, що ми закінчимо точно цей опалювальний сезон без підняття тарифів. В принципі це питання поки на столі не розглядається", — сказав чиновник.
Підвищення комунальних тарифів
Нагадаємо, що Денис Шмигаль пояснив, що буде з тарифами в Україні. Прем'єр-міністр повідомив, що з січня цього року спостерігається приріст у доходах місцевих бюджетів, тому підвищення тарифів для населення не відбудеться.
Українцям озвучили тариф на світло в жовтні. У жовтні українці платитимуть за електрику за тим же тарифом, що і у вересні, сказав глава Міненерго. Тариф становить 2,64 грн за кіловат/годину.
Як змінилися комунальні тарифи і скільки тепер заплатять українці. В Україні з серпня 2022 року і по серпень 2023 року зафіксовано зростання вартості послуг ЖКГ на 14,2%. Найсильніше подорожчала електрика.
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