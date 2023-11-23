В Україні росте дефіцит електроенергії через морози: Укренерго зробило важливу заяву

Головна причина виникнення дефіциту – похолодання. Також на нестачу електроенергії впливає те, що кілька блоків теплових електростанцій досі на ремонті.

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В Україні росте дефіцит електроенергії через морози/ колаж: Главред, фото: unsplash.com, УНІАН

В енергосистемі України виник дефіцит електроенергії, станом на четвер, 23 листопада, він продовжує зростати. Ситуація залишається складною.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго". У компанії зазначають, що продовжує зростати споживання електроенергії, а в енергосистемі не вистачає ресурсів, щоб покрити ці потреби.

"Споживання електроенергії продовжує зростати. Вечірній максимум споживання електроенергії 22 листопада був на 4% вищим, ніж 21 листопада. Для енергосистеми це дорівнює необхідності включення щонайменше 2 додаткових блоків теплових електростанцій, виробничі потужності яких наразі обмежені через вихід в ремонт кількох блоків", - заявили в компанії. відео дня

Головна причина виникнення дефіциту – похолодання. Проте є ще й друга причина, яка полягає у тому, що на кількох блоках теплових електростанцій продовжується ремонт.

В "Укренерго" наголосили, що вони шукають варіанти, як покрити дефіцит електроенергії. Водночас у компанії заявили, що відключення споживачів не прогнозується.

Виникнення дефіциту електроенергії в Україні

Нагадаємо, 22 листопада в Україні виник дефіцит електроенергії. Така ситуація виникла, тому що через похолодання підвищилося навантаження на електростанції. Серед інших причин – підвищена аварійність блоків електростанцій: частину енергоблоків ще ремонтують після російських ракетних і дронових ударів, а відновлені блоки не можуть нести таке ж навантаження, як до пошкодження.

В "Укренерго" закликали українців не вмикати одночасно пристрої з великим споживанням електрики, не прати у денний час, вимикати світло в порожніх приміщеннях і дбайливо витрачати електроенергію упродовж доби.

Згодом голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що 22 листопада Україні довелося піти на вимушений крок через дефіцит в енергосистемі та скористатися аварійною допомогою від країн-сусідів. Таким чином вдалося збалансувати енергосистему.

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