Українцям виплатять майже 1,5 мільярди гривень за COVID-вакцинацію за "пілотний тиждень"

За "пілотний тиждень" українцям виплатять 1,5 млрд грн за вакцинацію / УНИАН

В Україні від сьогодні, 13 грудня, упродовж тижня в пілотному режимі працюватиме програма "єПідтримка", за допомогою якої у додатку "Дія" повністю вакциновані громадяни зможуть отримати тисячу гривень від держави. Поки що кошти отримають тільки ті, хто попередньо записався на тестування бета-версії.

Для участі у "пілоті" програми зареєструвалися 1,47 мільйона людей. Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України, пише УНН.

Українці мали можливість записатися для участі у тестуванні програми з 10 по 13 грудня. Вони могли зробити це у застосунку "Дія".

Програма "єПідтримка" працюватиме у пілотному режимі з 13 по 18 грудня, а з 19 грудня широкий доступ до програми матимуть усі українці, які отримали дві дози вакцини від коронавірусу.

Таким чином держава лише за перший тиждень проведення виплат тисячі гривень за вакцинацію роздасть українцям 1,47 мільярда гривень. У відповідному законі №6297 про зміни до бюджету на цей рік, за який Верховна Рада проголосувала 2 грудня, на такі виплати загалом передбачається 8 мільярдів гривень.

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читайте такожВакциновані зможуть витратити тисячу на ліки: Зеленський назвав умову"Ми очікуємо, що 8 мільйонів громадян звернуться по виплати в одну тисячу гривень цього року. Усі будуть забезпечені цими коштами. Як і обіцяно, програма повною мірою запрацює з 19 грудня у застосунку або на порталі "Дія", – зазначав після затвердження змін до бюджету прем’єрміністр Денис Шмигаль.

Як отримати тисячу гривень у "Дії"

Спочатку у застосунку "Дія" потрібно згенерувати сертифікат про повну вакцинацію – так званий "зелений" сертифікат. Після цього потрібно перейти у розділ "Послуги" і натиснути пункт "єПідтримка". Із запропонованого переліку потрібно обрати той банк, через який ви хочете отримати гроші. Далі додаток перенаправить вас в обраний банк для генерування віртуальної картки. Картку можна оформити безкоштовно, кошти надійдуть на неї упродовж двох днів.

Як отримати гроші за вакцинацію, якщо немає додатку "Дія"

Гроші не можна буде отримати готівкою – тільки на спеціально згенеровану картку.

Проте глава держави Володимир Зеленський раніше зазначав, що для людей, які не мають смартфона чи додатку "Дія", буде передбачена інша можливість отримати гроші.

"Ми розуміємо, що смартфони і "Дія" поки, на жаль, є не у кожного", – сказав президент.

Передбачалося, що буде розроблений механізм для тих, хто цим додатком не користується. Так, голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк пояснила, що в Україні планується відкрити 100 офлайн-центрів підтримки для надання допомоги під час виплати 1000 грн за вакцинацію.

"Для того щоб розпочалася програма з виплати цієї тисячі гривень, працюватимуть 100 офлайнових центрів підтримки, де зможуть надавати допомогу громадянам, щоб цю тисячу гривень було одержано", – сказала депутатка.

Як можна витратити тисячу гривень за вакцинацію

Отриману від держави тисячу можна буде витратити на:

книги;

абонемент в спортзал або фітнес-клуб;

відвідування кінотеатру, театру, музею, концертного залу або виставкового центру;

квитки для подорожей всередині країни – на внутрішні авіа- або залізничні перевезення.

Гроші потрібно буде витратити упродовж чотирьох місяців – інакше вони "згорять".

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