Українцям призовного віку хочуть дозволити виїжджати за кордон у 2023 році: хто в списку

В Україні в 2023 році мають намір дозволити виїжджати у закордонні відрядження всім чоловікам призовного віку, які отримали бронювання від військового призову.
Таку процедуру повинні прийняти незабаром, розповіла міністр економіки України Юлія Свириденко в інтерв'ю Forbes
За її словами, "заброньовані" зможуть безперешкодно перетинати кордон за наявності необхідних документів.
За словами міністра, зараз не стоїть завдання дозволити виїжджати всім, але є інше - допомогти працюючому бізнесу виїхати за кордон для укладення нових контрактів і угод.
"Зараз Міністерство економіки підготувало проект постанови, який деталізує і нормує критерії та порядок організації бронювання. Зараз він знаходиться на узгодженні", — підкреслила Свириденко.
Вона додала, що це питання чутливе і дискусійне, і як тільки буде узгоджена позиція, Мінекономіки вийде з відповідною комунікацією. Зараз працюють над переведенням бронювання в електронний формат.
Під нові критерії бронювання підпадають співробітники:
- працюючі в держсекторі
- на підприємствах, які виконують мобілізаційні завдання
- виробляють продукцію для ЗСУ
- мають критично важливе значення для економіки.
Нагадаємо, раніше Кабмін розширив перелік категорій українців, яким можна буде перетинати кордон під час воєнного стану – тепер такого право отримали моряки. Але виключно після узгодження з територіальним центром комплектування. Відповідне рішення чиновники прийняли 27 серпня.
Раніше в Україні продовжили дію воєнного стану і терміни мобілізації майже до кінця осені-21 листопада. Відповідне рішення ухвалила Верховна Рада України. Документи вніс до парламенту президент України Володимир Зеленський. "За" проголосували 328 народних депутатів.
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