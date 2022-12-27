Українцям призовного віку хочуть дозволити виїжджати за кордон у 2023 році: хто в списку

Таку процедуру повинні прийняти незабаром, розповіла міністр економіки України Юлія Свириденко.

Чоловік, виїзд за кордон / колаж УНІАН і https://ua.depositphotos.com/

В Україні в 2023 році мають намір дозволити виїжджати у закордонні відрядження всім чоловікам призовного віку, які отримали бронювання від військового призову.

Таку процедуру повинні прийняти незабаром, розповіла міністр економіки України Юлія Свириденко в інтерв'ю Forbes

За її словами, "заброньовані" зможуть безперешкодно перетинати кордон за наявності необхідних документів.

За словами міністра, зараз не стоїть завдання дозволити виїжджати всім, але є інше - допомогти працюючому бізнесу виїхати за кордон для укладення нових контрактів і угод.

"Зараз Міністерство економіки підготувало проект постанови, який деталізує і нормує критерії та порядок організації бронювання. Зараз він знаходиться на узгодженні", — підкреслила Свириденко.

Вона додала, що це питання чутливе і дискусійне, і як тільки буде узгоджена позиція, Мінекономіки вийде з відповідною комунікацією. Зараз працюють над переведенням бронювання в електронний формат.

Під нові критерії бронювання підпадають співробітники:

працюючі в держсекторі

на підприємствах, які виконують мобілізаційні завдання

виробляють продукцію для ЗСУ

мають критично важливе значення для економіки.

Нагадаємо, раніше Кабмін розширив перелік категорій українців, яким можна буде перетинати кордон під час воєнного стану – тепер такого право отримали моряки. Але виключно після узгодження з територіальним центром комплектування. Відповідне рішення чиновники прийняли 27 серпня.

Раніше в Україні продовжили дію воєнного стану і терміни мобілізації майже до кінця осені-21 листопада. Відповідне рішення ухвалила Верховна Рада України. Документи вніс до парламенту президент України Володимир Зеленський. "За" проголосували 328 народних депутатів.

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