Українцям перед Новим роком збільшили надбавку до пенсій, але пощастило не всім

В Україні зросли доплати пенсіонерам / УНІАН

Після підвищення прожиткового мінімуму в Україні зросли й деякі надбавки пенсіонерам.

Юристи профільного видання "НаПенсії" розрахували надбавки і доплати для пенсіонерки, у якої є 51 рік стажу і звання Почесного донора.

Надбавка донорам

Почесні донори мають право на надбавку до пенсії в розмірі 10% від прожиткового мінімуму на одну людину в розрахунку на місяць. З грудня 2021 року прожитковий мінімум на одну особу на місяць становить 2393 грн.

Отже, надбавка донорам - 239,3 грн. Ця сума не залежить ні від віку одержувача, ні від його стажу - вона змінюється тільки з оновленням прожиткового мінімуму.

Доплата пенсіонерам за понадстаж

Розмір доплати за "зайві" роки роботи (понад 20 років для жінок і 25 – для чоловіків) залежить від розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (пенсіонерів). Він нижчий, ніж для працездатних і становить з 1 грудня 1934 грн.

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читайте такожУкраїнцям підвищили пенсії: кому і на скільки підняли виплатиЗа кожен рік наднормативного стажу налічується по 1% від цієї суми, тобто по 19,34 грн. Таким чином, при 31 році надбавка складе 31% від прожиткового мінімуму для пенсіонерів – 599,54 грн.

Доплати за вік

Також надбавки до пенсій тепер отримують ті українці, які досягли 75-річчя. Вони можуть розраховувати на надбавку до 400 грн. Раніше доплату в розмірі 500 грн також встановили тим, хто досяг 80 років.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував запуск накопичувальної пенсійної системи в Україні вже цього року. За його словами, це забезпечення гідної пенсії та інвестиція в економіку.

Також повідомлялося, що у ПФУ роз'яснили, за якої умови українцям перестануть платити пенсії.

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