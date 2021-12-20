Мінімалка для пенсіонерів: українцям назвали мінімальний розмір пенсії

Україна ратифікувала 102-у Конвенцію Міжнародної організації праці, нагадала Марина Лазебна.
Міністр соціальної політики Марина Лазебна розповіла про розмір мінімальної пенсії в Україні у зв'язку з переходом до накопичувальної системи.
Як підкреслила вона в коментарі Суспільному, зміни передбачені відповідно до 102-ї Конвенції Міжнародної організації праці, яку Україна ратифікувала.
Глава Мінсоцполітики уточнила, що Україна зобов'язалася виплачувати пенсії не менші, ніж 40% від зарплати.
Вона нагадала, що відповідно до солідарної пенсійної системи всі працюючі платять за те, щоб виплачувати пенсії сьогоднішніх пенсіонерів, а їх в Україні близько 11 мільйонів.
"Ці пенсіонери не будуть учасниками накопичувальної системи. Уряд їм зараз виплачує пенсії і збільшує їх. Є ініціатива президента щодо вікових доплат", - уточнила міністр соцполітики.
За її словами, ці пенсії будуть виплачуватися і після введення обов'язкових пенсійних накопичень для громадян.
"Якщо ми говоримо про те, коли будуть паралельно працювати ці системи, є певна гарантія. Вона закріплена в 102 Конвенції Міжнародної організації праці, яку Україна ратифікувала. Там є нестандартне мінімальне забезпечення - це 40% від зарплати. Менша держава не має права платити. Ми сподіваємося, що розвиток накопичувальних заощаджень дозволить збільшити відсоток, коефіцієнт заміщень", - додала Лазебна.
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Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував запуск накопичувальної пенсійної системи в Україні вже цього року. За його словами, це забезпечення гідної пенсії та інвестиція в економіку.
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