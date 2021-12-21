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За якої умови українцям перестануть платити пенсії - відповідь Пенсійного фонду

21 грудня 2021, 12:15

У Пенсійному фонді кажуть, що регулярно звіряють свої дані з державними реєстрами обов'язкового державного страхування, а також реєстрами ФОП.

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За якої умови українцям перестануть платити пенсії / УНІАН

Пенсійний фонд України може позбавляти виплат тільки певну категорію пенсіонерів - якщо з їх вини виникла переплата.

Коли припиняють платити пенсії:

  1. Якщо пенсіонер знову почав працювати, то перерахунок мінімального розміру пенсій або доплат за понаднормовий страховий стаж не проводиться (як зазвичай буває, коли збільшується розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність). Адже пенсія перераховується зазвичай, коли збільшується прожитковий мінімум.
  2. Крім того, безробітні пенсіонери, які виховують неповнолітніх, отримують щомісячну надбавку в 150 гривень. Але після їх працевлаштування така виплата припиняється.
  3. У тому випадку, якщо пенсіонер працевлаштувався за спеціальністю (яка дає право отримувати пенсію за вислугу років), то пенсійні виплати можуть взагалі припинитися.

Як каже портал "На пенсії"пояснює, що у разі, коли пенсіонер вчасно не повідомив орган Пенсійного фонду про факт свого працевлаштування, виплата пенсії може бути припинена. Чиновники кажуть, що подавати дані про таке потрібно протягом десяти днів. Навіть якщо пенсіонер не зробить це самостійно, інформація все одно стане відома ПФУ.

Адже органи Фонду регулярно перевіряють свої дані з державними реєстрами обов'язкового державного страхування, фізичних та юридичних осіб-підприємців. І вже на дату такої звірки нараховують суму надміру сплачених пенсійних виплат.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 5 лютого 2021 року Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроект №3623, відповідно до якого в Україні запускається повноцінна робота електронних трудових книжок. Закон спрощує доступ до інформації про трудовий стаж, а це означає, що пенсії будуть нараховуватися автоматично.

9 лютого прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував запуск накопичувальної пенсійної системи в Україні вже цього року. За його словами, це забезпечення гідної пенсії та інвестиція в економіку.

Економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ заявив, що вважає таку ідею несвоєчасною. На його думку, накопичувальну систему потрібно вводити на етапі початку економічного зростання, а не в розпал кризи в економіці.

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