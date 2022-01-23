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Дефіцит або паніка: українцям пояснили зникнення з прилавків гречки та цукру

23 січня 2022, 21:57

Дефіцит гречки і цукру в окремих магазинах не є сюрпризом для українців.

гречка
В Україні гречка може стати дефіцитом / УНІАН

В Україні почалася паніка після того, як в соцмережах з'явилися публікації про порожні полиці з гречкою і цукром - нібито люди все розкуповують, побоюючись різкого подорожчання.

Українці мають великий досвід кризових ситуацій і заспокійливих заяв влади, тому дефіцит гречки і цукру в окремих магазинах не є сюрпризом, йдеться в матеріалі BBC News Україна.

Автор описує ситуацію, як в одному з місцевих магазинів побачила порожні полиці – але не з гречкою або цукром, а з негазованою мінеральною водою, притому що поруч стояли полиці, заповнені мінералкою з газом.

"Справа в тому, що негазована мінералка фігурувала в списку соціальних продуктів, ціни на які може обмежити уряд, але не увійшла в залишковий текст постанови. І не під запис торговці кажуть, що вирішили поки прибрати з полиць ті товари, з приводу цін на які сумніваються", - пояснює журналіст.

Зазначається, що рішення уряду – фактично, повернутися до державного регулювання цін – не є ефективним і може призвести до дефіциту товарів вже заявили і в Асоціації рітейлерів.

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Там радять уряду придивитися на іншому кінці ланцюжка виробництва і продажу товарів.

"Поки зростання цін на продукти харчування обумовлений не підвищенням рівня торгових надбавок, а зростанням відпускних цін з боку виробників, які, в свою чергу, змушені підвищувати ціни у зв'язку із зростанням цін на енергоносії (газ)", - кажуть в асоціації.

Спорожнілі полки: що кажуть у соцмережах

  • "Здавалося б, я хоч і дитина 90-х і в пам'яті моїй слабкі спогади про черги і порожні полиці. Але коли я вже дорослий йдучи торговими рядами десь бачу порожні полиці, то мене охоплює легка паніка. Навіть якщо розумію, що над цією полицею висить табличка акція і її рознесли, тому що максимально уцінили товар для звільнення складських запасів, я все одно відчуваю дискомфорт", пише в Facebook про свої враження від походу в магазин Віталій Ковальський.
  • Андрій Колесніченко пише у Facebook: "Доповідаю! Гречка і цукор ще є! Солі теж валом! Так що вперед на барикади!"І подає фото з полицею, заповненою гречкою, і трохи поріділою полицею з цукром.
  • А Tomasz Baart-Bartecki розповідає таку розмову:"Коли будеш виходити в місто, зайди в магазин внизу і подивися, чи є ще гречка і сірники (каже дружина)".- Ну, але купити щось?- Нічого не треба, просто подивися, чи є.Добре, що не говорила їхати до Харкова, подивитися, що там? (подумав чоловік, виходячи з дому)""

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Нагадаємо, в Україні лідером подорожчання залишається соняшникова олія. З 42 грн за літр на кінець минулого року в травні нинішнього середня ціна продукту підскочила до рекордних 62,57 грн/літр.

Це відбувається на тлі надмірної пропозиції продукту в країні: обсяги виробництва олії в Україні в 15 разів перевищують обсяг споживання.

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