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В Україні вводитимуть третю дозу COVID-вакцини – Ляшко сьогодні підпише наказ

13 грудня 2021, 10:44

Це буде додаткова доза, а не бустерна.

Ляшко підпише наказ про введення українцям третьої дози COVID-вакцини / УНИАН

Очільник Міністерства охорони здоров’я Віктор Ляшко сьогодні, 13 грудня, підпише наказ про введення в Україні третьої дози вакцини від коронавірусу.

Це буде не бустерна доза, а саме третя доза вакцини, розповів міністр під час брифінгу.

"Сьогодні я підпишу наказ, який схвалить позицію національної технічної групи експертів з імунопрофілактики і дозволить вводити додаткову дозу вакцини від COVID-19", – сказав Віктор Ляшко.

Зазначимо, що потрібно розрізняти поняття введення бустерної дози і просто третьої додаткової дози вакцини. Бустерна доза передбачена для введення через певний проміжок часу після двох попередніх вакцинацій і призначена для того, щоб посилити імунітет в людини, адже з часом захист знижується.

Додаткова доза, або ж ревакцинація – це плюс одна доза до первинної схеми вакцинації для осіб, які мають серйозні проблеми з імунітетом, і для яких дві дози не такі ефективні.

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Кому в Україні вводитимуть третю дозу вакцини від коронавірусу

Раніше у МОЗ пояснили, кому саме і за яких умов вводитимуть третю дозу вакцини від COVID-19. Як розповів заступник міністра охорони здоров'я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, її вводитимуть людям за станом здоров’я.

"Ця додаткова доза буде рекомендована тим, які мають імуноскомпроментовані або імуносупресивні стани, в тому числі у яких є ризик формування неповноцінної імунної відповіді на введення вакцини", – сказав Кузін.

Зокрема, додаткові дози щеплення від коронавірусу будуть рекомендовані людям з трансплантацією органів, тим, хто постійно приймає імуносупресивні препарати, і мають імунодефіцитні стани як первинні, так і придбані.

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