Україна закупить ліки від COVID-19 - МОЗ

Випробування Молнупіравіру тривають / MERCK

Кабінет Міністрів України прийняв постанову, яка дозволить придбати препарати від COVID-19 "Молнупіравір" та "PF-07321332/ритонавір" у разі позитивних результатів їх клінічних випробувань і реєстрації препаратів в Сполучених Штатах Америки або Європейському Союзі.

Закупівельна організація Crown Agents провела переговори з компаніями-виробниками, за результатами яких вдалося домовитися про можливість бронювання для України цих лікарських засобів, повідомили у пресслужбі МОЗ.

"МОЗ постійно шукає найбільш ефективні ліки для боротьби з COVID-19. Фахівці міністерства та Державного експертного центру постійно стежать за оновленням міжнародних протоколів лікування, клінічними дослідженнями лікарських засобів від COVID-19", - повідомив перший заступник міністра охорони здоров'я України Олександр Комарида

За його словами, такий моніторинг надзвичайно важливий, оскільки попит на ефективні ліки та вакцини від COVID-19 у світі дуже високий і виробники медпрепаратів можуть отримувати замовлення на них завчасно.

читайте такожЦі ліки не допоможуть: лікар опублікував список фуфломіцинів, на які українці витратили мільярди"Тому в разі отримання успішних результатів клінічних випробувань ми будемо готові придбати "Молнупіравір" і" PF-07321332/ритонавір "для лікування хворих COVID-19", - повідомив Комаріда.

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Нагадаємо, Великобританія стала першою країною у світі, яка схвалила препарат "Молнупиравир" проти Covid-19, який можна приймати вдома.

"Молнупіравір" схвалений для застосування у людей з коронавірусом у легкій та середній формі принаймні з одним фактором ризику розвитку тяжкої форми захворювання. До числа таких факторів ризику відносяться ожиріння, похилий вік (більше 60 років), цукровий діабет або хвороби серця.

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