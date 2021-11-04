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Історична подія: Британія першою в світі схвалила таблетки від коронавірусу

4 листопада 2021, 16:11

Препарат безпечний та ефективний у зниженні ризику госпіталізації та смерті у людей з легкою і середньою формою тяжкості Covid-19.

Моторошні кадри з антиковидних лікарень
Великобританія схвалила таблетки від коронавірусу / facebook.com/moz.ukr

Великобританія стала першою країною в світі, що схвалила препарат "Молнупіравір" проти Covid-19, який можна приймати вдома.

Про затвердження препарату повідомило Агентство з регулювання лікарських засобів і медичних товарів, пише "Європейська правда".

"Противірусний препарат Lagevrio (Molnupiravir) безпечний і ефективний у зниженні ризику госпіталізації і смерті у людей з легкою і середньою формою тяжкості Covid-19, що мають підвищений ризик розвитку важкого захворювання", — повідомило агентство.

Молнупіравір схвалений для застосування у людей з коронавірусом у легкій та середній формі принаймні з одним фактором ризику розвитку тяжкої форми захворювання. До числа таких факторів ризику відносяться ожиріння, літній вік (більше 60 років), цукровий діабет або хвороби серця.

читайте такожЛікар розповіла, чи ефективне щеплення від грипу при коронавірусіПрепарат, розроблений компаніями Ridgeback Biotherapeutics і Merck Sharp&Dohme (MSD), перешкоджає реплікації вірусу. Завдяки підтримці низького рівня вірусу в організмі зменшується тяжкість захворювання.

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На основі даних клінічних випробувань вдалося з'ясувати, що препарат найбільш ефективний при прийомі на ранніх стадіях інфекції. Тому MHRA рекомендує використовувати його якомога швидше після позитивного результату тесту на Covid - 19 і протягом п'яти днів після появи симптомів.

читайте такожКоронавірус в Україні перетнув дві "червоні лінії" і встановив антирекорд"Сьогодні історичний день для нашої країни, оскільки Великобританія стала першою країною в світі, яка схвалила противірусний препарат від Covid-19, який можна приймати вдома. Це змінить правила гри для найбільш вразливих і людей з ослабленим імунітетом, які незабаром зможуть отримати новаторське лікування", – прокоментував Міністр охорони здоров'я Британії Саджид Джавід.

Молнупіравір-перший противірусний препарат від Covid-19, який можна приймати у вигляді таблеток, а не вводити внутрішньовенно.

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Автор: Сергій Кущ
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