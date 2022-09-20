Потужний залп зеніток ЗСУ: на півдні збитий штурмовик РФ і Іранський дрон-камікадзе

На півдні збитий Су-25 РФ / topwar.ru

У Херсонській області повітряні сили ЗСУ збили штурмовик Су-25 російських окупантів, розповіли в командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Крім того, українські захисники знищили Іранський дрон-камікадзе Shahed-136 в Миколаївській області, говориться в повідомленні в Facebook.

"20 вересня близько 17:00 на Херсонщині військовослужбовцями зенітної ракетної Одеської бригади Повітряного командування "Південь" збитий черговий російський штурмовик Су-25", - уточнили в командуванні Повітряних сил.

Уточнюється, що іранський дрон-камікадзе Shahed-136, який окупанти маркують як "Герань-2", збили на Миколаївщині близько 16:00.

/ Facebook/kpszsu

Нагадаємо, на східному напрямку бійцями Збройних сил України був знищений черговий вертоліт окупантів Ка-52.

Українські захисники також збили безпілотник РФ. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних сил України.

Раніше підрозділами протиповітряної оборони був збитий ворожий вертоліт Ка-52, крилата ракета і БпЛА типу "Орлан-10".

Збройні Сили України знищили два ворожих вертольоти вогневої підтримки Ка-52.

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