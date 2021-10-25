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Україна вперше візьме участь у закритому засіданні НАТО

25 жовтня 2021, 23:17

Представляти Україну на конференції національних директорів озброєнь буде заступник міністра оборони Олександр Носов.

Україна НАТО ЄС
Україна вперше буде на закритому засідання НАТО / УНІАН

Представник України вперше візьме участь у засіданні комітету Північноатлантичного Ради НАТО з питань озброєнь - конференції національних директорів озброєнь, пише Міноборони України.

Засідання під головуванням генсека НАТО Єнса Столтенберга відбудеться у вівторок, 26 жовтня. Представляти Україну на конференції національних директорів озброєнь буде заступник Міністра оборони Олександр Носов.

"Вперше за понад півстоліття діяльності комітету представник України запрошений до участі в питаннях, які раніше були прерогативою виключно країн-членів НАТО", - зазначив Носов.

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За його словами, на засіданні обговорюватимуть інновації в оборонно-технічній сфері, трансформації у взаємодії з наукою і оборонно-промисловим комплексом і досягнення оптимального співвідношення військових потреб і бюджетних можливостей.

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У Брюсселі також заплановані двосторонні зустрічі Носова з Національним директорами з озброєння держав-членів НАТО.

Співпраця України та НАТО

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко раніше зробив заяву про те, що в Україні, мовляв, вже створюються "навчально-тренувальні табори", які реально є "базами НАТО". За словами глави держави, він вже домовився з Путіним про алгоритм спільних дій для того, щоб не допустити появи іноземних військ на кордонах РБ і Росії.

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков говорив, що Росія відповідає на нібито "розміщення військ НАТО в Україні" спільними військовими навчаннями з Білоруссю. Як стверджує спікер Кремля, можлива поява військ Альянсу на території Української держави – це "перетин червоних ліній" для Москви.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підкреслив, що Україна самостійно вирішуватиме, які дії потрібно зробити для захисту власної безпеки, а "червоні лінії Москви" обмежуються територією РФ.

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