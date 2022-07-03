Україна повернула 17 прикордонників з російського полону: у всіх важкі поранення

Україна повернула 17 прикордонників з російського полону / скріншот

Україна звільнила з полону російських окупантів 17 прикордонників, які перебували в полоні.

Всі вони мають важкі поранення, повідомила Державна прикордонна служба.

"Ми вже зустріли перших 17 прикордонників, звільнених під час наймасштабнішого обміну полонених. Всі вони мають важкі поранення, тому перебувають під наглядом відомчих медиків. Чекаємо повернення решти захисників, які зараз ще знаходяться в полоні", — йдеться в повідомленні.

Нагадавши, Україна і Росія провели масштабний обмін полоненими, в ході якого з російського полону звільнено 144 українських захисники.

"Проведено черговий обмін полоненими, завдяки якому додому повернулися 144 українських захисники. Це найбільший обмін з самого початку повномасштабного російського вторгнення. Зі 144 звільнених - 95 захисників "Азовсталі". Серед них - 43 військовослужбовців полку "Азов", - повідомили в українській розвідці.

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