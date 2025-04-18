Вдарить похолодання з дощами і грозами: стала відома дата сильної негоди

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода в Україні 19 і 20 квітня
- У яких областях у вихідні будуть дощі
- Коли Україну накриє похолодання з дощами і грозами
Погода в Україні у вихідні, 19 і 20 квітня, буде теплою і переважно сухою. Лише в частині областей можливі дощі.
Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко. Вона зазначила, що опади очікуються у західних регіонах.
Погода в Україні 19 квітня
"У суботу атмосферний фронт зумовить невелике зниження температури повітря та періодичні короткочасні дощі в західній частині України – там завтра вдень очікується +15…+19 градусів. На решті території України втримається суха тепла та переважно сонячна погода, максимально +20…+24 градуси", – зазначила Діденко.
У Києві 19 квітня опадів не буде, вдень очікується температура повітря на рівні +20…+22 градуси.
Погода в Україні 20 квітня
На Великдень, 20 квітня, всюди в Україні очікується тепла погода, +20…+24 градуси. Опадів у більшості областей не передбачається, буде сонячно, лише в західних областях є ймовірність невеликих дощів.
У Києві 20 квітня буде сонячно, температура повітря очікується на рівні +20…+22 градуси.
Коли в Україні буде нове похолодання
Синоптикиня розповіла, що тепла погода триватиме увесь наступний тиждень. Але через тиждень Україну накриє нове похолодання, яке буде супроводжуватися дощами і грозами.
"Проте зверніть увагу, що наступними вихідними, 26-27 квітня, в Україні погода зміниться, передбачаються дощі, грози та зниження температури повітря до +11…+17 градусів", – попередила Діденко.
Погода в Україні – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, в Україні вдарить +26 градусів – стало відомо, у яких областях на Великдень буде погода, як влітку. У низці областей у вихідні потепліє настільки, що погода буде нагадувати літню.
Також раніше повідомлялося, що на Великдень в кількох областях буде дощ – стало відомо, де чекати негоди. Температура повітря підійметься до літніх значень і буде сухо, проте у кількох областях можливий дощ.
Нагадаємо, на нас чекають десятиліття магнітних бур – Сонце увійшло в таємничий 100-річний цикл. Столітній Цикл Гляйсберга міг знову початися, припускають учені.
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Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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