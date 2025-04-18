Вдарить похолодання з дощами і грозами: стала відома дата сильної негоди

Україну скоро накриють дощі з грозами, які будуть супроводжуватися зниженням температури повітря.

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Погода в Україні - вдарить похолодання з дощами і грозами/ unsplash.com

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода в Україні 19 і 20 квітня

У яких областях у вихідні будуть дощі

Коли Україну накриє похолодання з дощами і грозами

Погода в Україні у вихідні, 19 і 20 квітня, буде теплою і переважно сухою. Лише в частині областей можливі дощі.

Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко. Вона зазначила, що опади очікуються у західних регіонах.

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Погода в Україні 19 квітня

"У суботу атмосферний фронт зумовить невелике зниження температури повітря та періодичні короткочасні дощі в західній частині України – там завтра вдень очікується +15…+19 градусів. На решті території України втримається суха тепла та переважно сонячна погода, максимально +20…+24 градуси", – зазначила Діденко.

У Києві 19 квітня опадів не буде, вдень очікується температура повітря на рівні +20…+22 градуси.

Погода в Україні 19 квітня/ meteoprog

Погода в Україні 20 квітня

На Великдень, 20 квітня, всюди в Україні очікується тепла погода, +20…+24 градуси. Опадів у більшості областей не передбачається, буде сонячно, лише в західних областях є ймовірність невеликих дощів.

У Києві 20 квітня буде сонячно, температура повітря очікується на рівні +20…+22 градуси.

Погода в Україні 20 квітня/ meteoprog

Коли в Україні буде нове похолодання

Синоптикиня розповіла, що тепла погода триватиме увесь наступний тиждень. Але через тиждень Україну накриє нове похолодання, яке буде супроводжуватися дощами і грозами.

"Проте зверніть увагу, що наступними вихідними, 26-27 квітня, в Україні погода зміниться, передбачаються дощі, грози та зниження температури повітря до +11…+17 градусів", – попередила Діденко.

Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, в Україні вдарить +26 градусів – стало відомо, у яких областях на Великдень буде погода, як влітку. У низці областей у вихідні потепліє настільки, що погода буде нагадувати літню.

Також раніше повідомлялося, що на Великдень в кількох областях буде дощ – стало відомо, де чекати негоди. Температура повітря підійметься до літніх значень і буде сухо, проте у кількох областях можливий дощ.

Нагадаємо, на нас чекають десятиліття магнітних бур – Сонце увійшло в таємничий 100-річний цикл. Столітній Цикл Гляйсберга міг знову початися, припускають учені.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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