США тиснуть на Україну й уникають тиску на РФ щодо завершення війни: деталі від Axios

Трамп розчарований тим, що переговори ні до чого не призводять, і готовий вийти з переговорного процесу. Це може вдарити по Україні.

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США тиснуть на Україну й уникають тиску на РФ щодо завершення війни/ колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Коротко:

Трамп "втрачає терпіння" і може вийти з переговорного процесу, кажуть джерела

США тиснуть на Україну й уникають тиску на РФ щодо завершення війни

РФ не боїться того, що США можуть вийти з переговорів

Адміністрація президента США Дональда Трампа тисне на Україну в питанні припинення війни, проте не говорить про посилення тиску на країну-агресорку Росію.

Про це повідомляє Axios, посилаючись на американських і європейських чиновників, які знайомі з перебігом переговорів.

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У виданні зазначили, що Трамп, який раніше обіцяв досягнути мирної угоди упродовж 24 годин після вступу на посаду, зараз розчарований затягуванням переговорів. Американський лідер вже навіть готовий відмовитися від посередницької ролі США. У приватній розмові він заявив, що розчарований тим, що переговори ні до чого не призводять, пише видання.

Якщо угода не буде досягнута найближчим часом, то Трамп може зосередитися інших напрямах зовнішньої політики, розповів поінформований американський чиновник.

Сам американський президент поки що не встановлював дедлайну і не казав, чи буде він робити якісь подальші кроки, крім виходу з переговорів.

Держсекретар США Марко Рубіо говорячи про припинення війни зазначав, що американській стороні потрібно з’ясувати, чи можливо завершити війну в короткостроковій перспективі.

"Рубіо дав зрозуміти, що Трамп втрачає терпіння і може вийти з процесу, якщо угоди не буде досягнуто найближчим часом", – зазначили двоє європейський дипломатів.

Троє європейських дипломатів вважають, що коментарі Рубіо були в першу чергу спрямовані на Україну. Джерело, яке близьке до українського уряду, також зазначило, що ці заяви були покликані чинити тиск на Україну. Також це джерело поділилося своїм занепокоєнням щодо того, що вихід Трампа з переговорів може призвести до призупинення військової допомоги українцям з боку США.

Також європейські дипломати звернули увагу, що Рубіо під час зустрічей у Парижі не говорив про посилення тиску на РФ.

"Україна швидко погодилася з планами Трампа щодо 30-денного припинення вогню. Натомість Росія не поспішала підтримати цю ініціативу, заявляючи про свої успіхи на полі бою та висуваючи низку умов для укладення будь-якої мирної угоди. У результаті малоймовірно, що Кремль буде особливо занепокоєний можливим згортанням американської дипломатичної участі", – додали у виданні.

Мирні переговори щодо завершення війни в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, США можуть припинити намагатися укласти мирну угоду – Рубіо назвав умову. Держсекретар США дав кілька днів на укладення мирної угоди між Україною та РФ.

Також раніше повідомлялося, що Трамп погрожує вийти з мирних переговорів по Україні. Дональд Трамп планує вийти з переговорного процесу у випадку, якщо одна зі сторін будуть ускладнювати досягнення миру.

У Кремлі відповіли на те, що США пригрозили вийти з мирних переговорів. У Кремлі заявили про "прогрес" у мирних переговорах щодо закінчення війни проти України, але зазначають, що діалог просувається повільно й непросто.

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