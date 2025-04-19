Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

США тиснуть на Україну й уникають тиску на РФ щодо завершення війни: деталі від Axios

Альона Вороніна
19 квітня 2025, 07:47
2172
Трамп розчарований тим, що переговори ні до чого не призводять, і готовий вийти з переговорного процесу. Це може вдарити по Україні.
США тиснуть на Україну й уникають тиску на РФ щодо завершення війни: деталі від Axios
США тиснуть на Україну й уникають тиску на РФ щодо завершення війни/ колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Коротко:

  • Трамп "втрачає терпіння" і може вийти з переговорного процесу, кажуть джерела
  • США тиснуть на Україну й уникають тиску на РФ щодо завершення війни
  • РФ не боїться того, що США можуть вийти з переговорів

Адміністрація президента США Дональда Трампа тисне на Україну в питанні припинення війни, проте не говорить про посилення тиску на країну-агресорку Росію.

Про це повідомляє Axios, посилаючись на американських і європейських чиновників, які знайомі з перебігом переговорів.

відео дня

У виданні зазначили, що Трамп, який раніше обіцяв досягнути мирної угоди упродовж 24 годин після вступу на посаду, зараз розчарований затягуванням переговорів. Американський лідер вже навіть готовий відмовитися від посередницької ролі США. У приватній розмові він заявив, що розчарований тим, що переговори ні до чого не призводять, пише видання.

Якщо угода не буде досягнута найближчим часом, то Трамп може зосередитися інших напрямах зовнішньої політики, розповів поінформований американський чиновник.

Сам американський президент поки що не встановлював дедлайну і не казав, чи буде він робити якісь подальші кроки, крім виходу з переговорів.

Держсекретар США Марко Рубіо говорячи про припинення війни зазначав, що американській стороні потрібно з’ясувати, чи можливо завершити війну в короткостроковій перспективі.

"Рубіо дав зрозуміти, що Трамп втрачає терпіння і може вийти з процесу, якщо угоди не буде досягнуто найближчим часом", – зазначили двоє європейський дипломатів.

Троє європейських дипломатів вважають, що коментарі Рубіо були в першу чергу спрямовані на Україну. Джерело, яке близьке до українського уряду, також зазначило, що ці заяви були покликані чинити тиск на Україну. Також це джерело поділилося своїм занепокоєнням щодо того, що вихід Трампа з переговорів може призвести до призупинення військової допомоги українцям з боку США.

Також європейські дипломати звернули увагу, що Рубіо під час зустрічей у Парижі не говорив про посилення тиску на РФ.

"Україна швидко погодилася з планами Трампа щодо 30-денного припинення вогню. Натомість Росія не поспішала підтримати цю ініціативу, заявляючи про свої успіхи на полі бою та висуваючи низку умов для укладення будь-якої мирної угоди. У результаті малоймовірно, що Кремль буде особливо занепокоєний можливим згортанням американської дипломатичної участі", – додали у виданні.

Мирні переговори щодо завершення війни в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, США можуть припинити намагатися укласти мирну угоду – Рубіо назвав умову. Держсекретар США дав кілька днів на укладення мирної угоди між Україною та РФ.

Також раніше повідомлялося, що Трамп погрожує вийти з мирних переговорів по Україні. Дональд Трамп планує вийти з переговорного процесу у випадку, якщо одна зі сторін будуть ускладнювати досягнення миру.

У Кремлі відповіли на те, що США пригрозили вийти з мирних переговорів. У Кремлі заявили про "прогрес" у мирних переговорах щодо закінчення війни проти України, але зазначають, що діалог просувається повільно й непросто.

Читайте також:

Що таке Axios?

Axios - американський новинний сайт. Заснований у 2016 році, почав роботу у 2017-му. Ресурс запустили колишні журналісти Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен і Рой Шварц.

Більшість статей - коротші за 300 слів і містять марковані списки. Також сайт випускає періодичні інформаційні бюлетені, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні новини США Дональд Трамп новини України мирні переговори
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Допомога Україні під загрозою, адміністрація Трампа не обговорює нові пакети – NYT

Допомога Україні під загрозою, адміністрація Трампа не обговорює нові пакети – NYT

09:06Україна
Економіці Росії загрожує колапс, найдраматичні події на нафтовому ринку попереду – Гончар

Економіці Росії загрожує колапс, найдраматичні події на нафтовому ринку попереду – Гончар

09:00Інтерв'ю
В США представили план дотримання перемир’я в Україні – WSJ

В США представили план дотримання перемир’я в Україні – WSJ

08:54Війна
Реклама

Популярне

Більше
Вдарить похолодання з дощами і грозами: стала відома дата сильної негоди

Вдарить похолодання з дощами і грозами: стала відома дата сильної негоди

"Як це можливо": чоловік Лорак повідомив про нове кохання

"Як це можливо": чоловік Лорак повідомив про нове кохання

В армії РФ на Херсонщині розпочався бунт: солдати відмовляються від контрактів

В армії РФ на Херсонщині розпочався бунт: солдати відмовляються від контрактів

До кар’єрного ривка приготуватися: ТОП-3 знакам гороскоп обіцяє нові вершини

До кар’єрного ривка приготуватися: ТОП-3 знакам гороскоп обіцяє нові вершини

Китайський гороскоп на завтра 19 квітня: Собакам - конфлікти, Драконам - проблеми

Китайський гороскоп на завтра 19 квітня: Собакам - конфлікти, Драконам - проблеми

Останні новини

09:47

Штурм за штурмом: РФ планує знищити місто, яке ЗСУ тримають вже три роки

09:06

Допомога Україні під загрозою, адміністрація Трампа не обговорює нові пакети – NYT

09:03

Гороскоп Таро на травень 2025: Ракам - задоволення, Левам - перемога, Дівам - святоВідео

09:00

Економіці Росії загрожує колапс, найдраматичні події на нафтовому ринку попереду – ГончарВідео

08:54

В США представили план дотримання перемир’я в Україні – WSJ

ЗСУ можуть увійти в ще одну область РФ, Росія поквапиться закінчити війну у 2025-му – СвітанЗСУ можуть увійти в ще одну область РФ, Росія поквапиться закінчити війну у 2025-му – Світан
08:10

Чому Трамп псіхує?Погляд

07:47

США тиснуть на Україну й уникають тиску на РФ щодо завершення війни: деталі від Axios

06:30

Після 8-бального шторму країною "вріже" нова буря: все станеться дуже скоро

06:10

Окупанти провели низку масованих штурмових дій: деталіПогляд

Реклама
06:00

"Я проти такої Росії": полонений окупант розридався через удари РФ по мирних містахВідео

05:50

Хитрий тест на IQ: знайдіть серед лепреконів 3 чотирилисті конюшини за 5 секунд

05:23

Не просто Барсик чи Мурка: як красиво можна назвати кота

04:45

Як сказати "понарошку" українською: вчителька дала відповідьВідео

04:00

Стане білосніжною: як очистити ванну від бруду за лічені хвилини

03:46

Гороскоп на завтра 20 квітня: Овнам - несподіване повідомлення, Стрільцям - радість

03:00

Лише "мегамозок" знайде рибку за 5 секунд: головоломка, яка змусить попотіти

02:30

"Путінська параноя": експерт про ймовірний сценарій усунення президента РФ

02:16

Місячний календар на 19 квітня: 5 заборон, які не можна порушувати у цей день

01:36

Дівчина показала, як прибрати подряпини на тарілках: її відео стало хітомВідео

00:47

США готові визнати окупований Крим російським - Bloomberg

Реклама
18 квітня, п'ятниця
23:54

Щури та миші зникнуть назавжди: копійчаний засіб проти гризунів

23:25

І сміх, і гріх: що незвичайне українці кладуть у великодній кошик

23:23

"Ви дурні": Трамп погрожує вийти з мирних переговорів по УкраїніВідео

22:54

Досвідчені квітникарі чайні пакетики у квіткові горщики: навіщо так робити

22:51

Зник: близький друг розповів про здоров'я Андрія Губіна

22:46

Непереможна трійця: знаки зодіаку з рідкісним поєднанням інтелекту та могутності

22:20

Одеська область під масованою ракетною атакою: прогриміли сильні вибухиВідео

22:12

Розбився путініст Боярський: у якому він стані

21:56

Носили навіть чоловіки - чому у 17-18 столітті ходили з напудреними перуками

21:23

У Трампа представили мирний план з відмовою Києва від окупованих територій - Bloomberg

20:38

РФ і Україна готують рекордний обмін полоненими: ЗМІ дізналися деталі

20:18

Швидкість інтернетту миттєво "злетить": як покращити сигнал Wi-Fi у будинку

20:16

Росія може завдати 2 масованих удари по Україні: генерал назвав дати

20:05

Несамовите рішення: актор помістив 21-річного сина до спеціального закладу

19:50

"Буде багато "лисої" правди": Кошовий вирішив поставити Гончаренка на місце

19:43

Україну заливатимуть грозові зливи: у регіонах раптово змінюється погода

19:25

Страсна субота 2025: дуже суворі заборони та прикмети 19 квітня

19:16

Від "чортових яблук" до "гоцки": як українці раніше називали картопляне пюре

19:10

Досить брехати Заходу: це не війна ПутінаПогляд

19:09

"Уже зайшла не в ті двері": почалися гоніння і перевірки Ані Лорак у РФ

Реклама
19:02

"Як так можна?": клієнти ПриватБанку залишаються без грошей під час обміну валют

18:53

Дешево, але проблемно з перших кілометрів: які два авто краще не купувати

18:46

Добити економіку РФ: експерт назвав головну умову

18:17

До кар’єрного ривка приготуватися: ТОП-3 знакам гороскоп обіцяє нові вершини

18:16

У Сумській області горить поїзд, є загиблий: що сталосяВідео

17:59

Як відтерти клей від наліпки чи етикетки за секунди - два прості способи

17:52

"Іди ти": як Наталю Могилевську видворили зі студії телеканалу

17:47

Марина Боржемська довела до сліз доньку подарунком від покійного УзєлковаВідео

17:42

Чи ображаються коти на своїх хазяїв: ветеринари дали неочікувану відповідь

17:33

Прямий ефір із Кривого Рогу: "Сніданок з 1+1" показав, як місто оговтується після атаки

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Війна з Росією
Розпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКрим
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти