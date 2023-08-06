Литимуть дощі, накриє похолодання: погода в Україні підготувала нові "сюрпризи"

Після тотальної спеки, яку українці змушені були терпіти кілька днів, прийдуть прохолода та опади. Але у деяких областях температура залишиться високою.

https://glavred.net/synoptic/budut-lit-dozhdi-nakroet-poholodanie-pogoda-v-ukraine-podgotovila-novye-syurprizy-10491205.html Посилання скопійоване

Погода в Україні принесе похолодання/ Unsplash

Погода в Україні стане прохолоднішою після літньої спеки, яка трималася упродовж останнього часу. Похолодання у нашій державі почнеться вже з понеділка, 7 серпня.

Проте похолодає не одразу і не всюди – у деяких областях високі температури ще не збираються здавати свої позиції. Таким прогнозом поділилася синоптик Наталія Діденко.

відео дня

Згідно з прогнозом синоптика, у західних областях очікується +18+23 градуси.

У північних областях також стане трохи прохолодніше, але не суттєво. Так, на Житомирщині буде температура повітря +25 градусів, на Київщині та Чернігівщині +27 градусів. На Сумщині ще якийсь час побуде спекотно – там триматиметься +31 градус.

У центральних областях триматиметься така температура: на Вінниччині +27, у Кропивницькому з районами +28, на Черкащині +27+29. А ось на Полтавщині та Дніпропетровщині ще буде спека, до +30+35 градусів.

У південній частині: на Одещині, Миколаївщині, в Криму +29+31 градус, на Херсонщині та Запоріжжі ще пектиме +32+37 градусів.

Синоптик додала, що на сході України надалі не дуже сильна спека триматиметься ще кілька днів, але потім і там стане прохолодніше.

"Дощі з грозами принесе у понеділок холодний атмосферний фронт, пов'язаний із балтійським циклоном Zacharias, в західні та північні області України, місцями в центральні та ввечері на Харківщину. Через дуже значні температурні контрасти – перед фронтом +37, за фронтом +18 градусів – при проходження фронту ймовірні зливи, шквали та град", – попередила синоптик.

Погода у Києві 7 серпня

Синоптик прогнозує, що у Києві в понеділок спека припиниться. Температура повітря становитиме +27+28 градусів. При цьому вона попередила, що очікується сильний вітер.

Атмосферний фронт 7 серпня спричинить зниження температури повітря і зниження атмосферного тиску у столиці України, а також призведе до дощу, грози, а місцями до сильних злив і шквального посилення вітру.

"Різка зміна погоди може вплинути на самопочуття – не хвилюйтеся, просто тримайте неподалік щось від тиску, голови, вранці поблизу офісу уважніше оберіть місце паркування автомобіля, не під старою тополею бажано чи білбордом", – зазначила Діденко.

Раніше синоптик назвала найжаркіший період кінця літа. Серпень, як очікується, може стати найжаркішим місяцем року. До найвищих температур варто бути готовими у період до 10 серпня.

Нагадаємо, Україну накрила найсильніша магнітна буря. На країну обрушився відразу майже 8-бальний сонячний шторм. Магнітна буря в Україні затягується. Вона триватиме ще мінімум 3 дні.

Вас також може зацікавити: