Ракети в Україну летіли з Білорусі: в Повітряних силах ЗСУ пояснили ситуацію

Ракети, якими Росія атакувала Україну, летіли з боку Білорусі.

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Ракети в Україну летіли з Білорусі: до Повітряних сил ЗСУ пояснили ситуацію / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube, Хмельницька ОВА

Ракети, які вчора летіли в Україну з Білорусі, могли бути запущені з російського міста Тамбов.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону заявив, що ця інформація зараз уточнюється, пише УП.

"Можливо, був пуск з району Тамбова (РФ) з МіГ-31. І проліт міг бути через територію Білорусі. Ця інформація зараз уточнюється. Але був помічений проліт повітряних цілей саме через територію цієї держави. В принципі це відбувалося не вперше, тому нічого дивного немає", - заявив він.

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Ракетний удар РФ по Україні 5-6 серпня

Російські окупанти за минулу добу атакували 12 областей України. Найбільше постраждала Хмельницька область, яку ворог атакував тричі. Перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін повідомив, що метою окупантів був аеродром Старокостянтинова.

Також за минулу добу окупанти атакували Запоріжжя, є руйнування. У Донецькій області Росія за добу вбила двох цивільних і обстріляли прикордоння Сумщини з артилерії, мінометів і кулеметів. Дісталося Чернігівській та Сумській областях - за минулу добу 10 разів були обстріляні прикордонні населені пункти.

У Повітряних Силах ЗСУ заявили, що ППО з вечора 5 серпня до ранку 6-го збила 30 ракет і 27 "шахедів". Всього ракет і дронів було 70. За інформацією ВС, не вдалося знищити 3" калібру " і 7 Х-101/Х555.

Також ввечері Україну атакували три аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал".

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