УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Ракети в Україну летіли з Білорусі: в Повітряних силах ЗСУ пояснили ситуацію

Сергій Кущ
6 серпня 2023, 13:40 оновлено 6 серпня, 14:20
783
Ракети, якими Росія атакувала Україну, летіли з боку Білорусі.
Ракети в Україну летіли з Білорусі: до Повітряних сил ЗСУ пояснили ситуацію
Ракети в Україну летіли з Білорусі: до Повітряних сил ЗСУ пояснили ситуацію / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube, Хмельницька ОВА

Ракети, які вчора летіли в Україну з Білорусі, могли бути запущені з російського міста Тамбов.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону заявив, що ця інформація зараз уточнюється, пише УП.

"Можливо, був пуск з району Тамбова (РФ) з МіГ-31. І проліт міг бути через територію Білорусі. Ця інформація зараз уточнюється. Але був помічений проліт повітряних цілей саме через територію цієї держави. В принципі це відбувалося не вперше, тому нічого дивного немає", - заявив він.

відео дня

Ракетний удар РФ по Україні 5-6 серпня

Російські окупанти за минулу добу атакували 12 областей України. Найбільше постраждала Хмельницька область, яку ворог атакував тричі. Перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін повідомив, що метою окупантів був аеродром Старокостянтинова.

Також за минулу добу окупанти атакували Запоріжжя, є руйнування. У Донецькій області Росія за добу вбила двох цивільних і обстріляли прикордоння Сумщини з артилерії, мінометів і кулеметів. Дісталося Чернігівській та Сумській областях - за минулу добу 10 разів були обстріляні прикордонні населені пункти.

У Повітряних Силах ЗСУ заявили, що ППО з вечора 5 серпня до ранку 6-го збила 30 ракет і 27 "шахедів". Всього ракет і дронів було 70. За інформацією ВС, не вдалося знищити 3" калібру " і 7 Х-101/Х555.

Також ввечері Україну атакували три аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал".

Вам може бути цікаво:

війна в Україні Юрій Ігнат
Реклама

Головне за день

Удари по українських аеродромах неефективні: у ЗСУ прокоментували атаку РФ

Удари по українських аеродромах неефективні: у ЗСУ прокоментували атаку РФ

14:19 Україна
Ракети в Україну летіли з Білорусі: в Повітряних силах ЗСУ пояснили ситуацію

Ракети в Україну летіли з Білорусі: в Повітряних силах ЗСУ пояснили ситуацію

13:40 Україна
Литимуть дощі, накриє похолодання: погода в Україні підготувала нові "сюрпризи"

Литимуть дощі, накриє похолодання: погода в Україні підготувала нові "сюрпризи"

13:32 Синоптик
Всі головні новини

Останні новини

15:00

"Провокація Росії": у полку Калиновського розкрили, чи були пуски ракет з Білорусі

14:57

Україна збільшила радіус атак дронами: розкрито "жирну" ціль ЗСУВідео

14:56

"Кривляння - не для гімну": Джамалу розкритикували за виконання Гімну УкраїниВідео

14:19

Удари по українських аеродромах неефективні: у ЗСУ прокоментували атаку РФ

13:57

Попрощатися встигла?: Бабкіна з перекошеним ротом похвалилася відпочинком в КримуВідео

Саміт в Саудівській Аравії може сколихнути міжнародне болото проти РФ - ОгризкоСаміт в Саудівській Аравії може сколихнути міжнародне болото проти РФ - Огризко
13:40

Ракети в Україну летіли з Білорусі: в Повітряних силах ЗСУ пояснили ситуацію

13:32

Литимуть дощі, накриє похолодання: погода в Україні підготувала нові "сюрпризи"

13:18

Москва поскаржилася на атаку БПЛА: перекривали "Внуково"Відео

12:46

"Розіб'є багато сердець": Галкін показав сина-красеня, який помітно підріс

Реклама
12:40

П'ять зручних луків для будь-якого віку і ваги: у чому ходити, коли дуже спекотно

12:37

"Тримають 4 судна": з'явились нові фото підбитого корабля РФ "Оленегорский горняк"

12:11

"М'ясо": з'явилося відео аварії, в якій розбилася Лада ДенсВідео

12:10

Каверзна оптична ілюзія: треба знайти 6 тварин, які сховалися в саду

11:43

РФ втратила 50% своїх десантних військ в Україні – розвідка Британії

11:39

РФ вдарила по Україні з усіх гармат: найбільше постраждала Хмельниччина

10:58

Тотальний контроль: чому в СРСР ціна була вибита прямо на товарі

10:53

Потрібно всього три інгредієнта: 2 рецепта смачного легкого салату, готувати так просто

10:42

"Подобається це РФ чи ні": Буданов заявив, що Україна знову експортуватиме зерно

10:31

Гороскоп на завтра 7 серпня 2023: Козерогу - подорож, Овну - проблеми

10:11

"Тиждень буде божевільним": Україну чекає болісна нова атака - прогноз по містах

Реклама
09:51

"Для РФ це катастрофа": Огризко розповів, чого чекати від саміту в Саудівській Аравії

09:47

Час починати безжальний антикорупційний "терор"Погляд

09:43

"Важко, не буду приховувати": Буданов пролив світло на контрнаступ ЗСУ

09:02

Україну розжарить до +38: де буде найспекотніше

08:58

Зеленський вважає, що Україну скоро змушуватимуть до переговорів з РФ – NYT

08:23

Саміт у Саудівській Аравії за мирною формулою Зеленського дав перші результати

07:44

Окупанти вдарили по Україні "Калібрами" і "шахедами": ППО спрацювало на відмінно

07:05

Загадка, яка заплутає навіть геніїв: потрібно знайти мураху серед бджіл

06:35

Що не так із фразою "ця спідниця кинулася в очі": Авраменко спантеличив відповіддюВідео

06:32

Чи піде Росія війною на Польщу і країни БалтіїПогляд

04:27

Яке сьогодні свято 6 серпня: кого потрібно привітати в цей день

03:20

Їх ніхто не чекає: королівська сім'я поставила Гаррі та Меган на місце

02:40

Огризко спрогнозував, чи зуміє Зеленський через ООН розворушити інші країни

02:20

"Червоні лінії вже пройдені": РФ не готова до застосування ядерної зброї - Сунгуровський

01:37

"Ефект салямі": Самусь розповів, як Путін може спробувати розвалити НАТО

00:10

"Ні в якому разі не лобові атаки": у ЗСУ розповіли про тактику українських військових

05 серпня, субота
23:39

Мексиканська діва з античним вайбом: Анджеліна Джолі знялася для модного глянцю

23:34

РФ скинула авіабомбу на центр переливання крові: Зеленський показав моторошні кадри

22:45

Платити за світло вдвічі менше: експерти підказали простий і законний спосіб

22:24

Били по "Мотор Січі": Зеленський розкрив подробиці підступної ракетної атаки РФ

Реклама
22:20

Україні більше не потрібні зернові угоди - потрібно топити і трощитиПогляд

21:59

Олександр Зінченко і Влада Седан показали фанатам на фото новонароджену дочку

21:56

"Улюблена" співачка Кіркорова потрапила в страшну ДТП з трьома автомобілями

21:33

Вибухова оптична ілюзія: лише геній знайде шкарпетку, яку вкрала мавпа

21:14

Чому путінська Росія не може скластися, як картковий будиночокПогляд

20:43

"Адвокати диявола": Подоляк жорстко розкритикував ООН за безглузді заяви

20:42

Грошова зона в квартирі по феншуй: де зберігати гроші, щоб вони примножувалися

20:29

Шлюб Лопес і Аффлека тримається тільки на сімейній терапії - ЗМІ

20:20

Усмішка Джокера: Ані Лорак налякала мережу сильно натягнутим обличчям

19:59

Вжарить 40-градусне пекло: у деякі регіони України повертаються дощі

Новини України
Новини КиєваКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижки
Війна з Росією
Розпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за Бахмут
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти