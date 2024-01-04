Україна ускладнила логістику 'Калібрів', Росія заощаджує запаси – ЗСУ

Окупантам доводиться економити ракети "Калібр", адже через дії захисників України в Чорноморському регіоні у загарбників могли виникнути проблеми з логістикою.

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Україна ускладнила окупантам логістику "Калібрів"/ колаж: Главред, фото: УНІАН, міноборони РФ

Країна-агресорка Росія змушена економити ракети "Калібр" під час планування своїх ударів по Україні, тому що в окупантів, найімовірніше, виникли проблеми з логістикою таких ракет для свого флоту через дії українських Сил оборони в Чорноморському регіоні.

Про це розповіла начальниця об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону. Вона зазначила, що російські загарбники під час масованої ракетної атаки по Україні 2 січня запустили лише три "Калібри", і їх усі знищила українська ППО.

За словами Гуменюк, російські окупанти, ймовірно, таким чином намагалися перевірити засоби розосередження уваги систем протиповітряної оборони України. Речниця зазначила, що росіяни під час цієї атаки максимально використовували саме ракети повітряного базування, але цими "Калібрами" спробували відволікти українську ППО ще і на морські ракетоносії.

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Гуменюк наголосив, що окупанти, очевидно, економлять "Калібри". А це може свідчити про те, що з поновленням запасів таких ракет у загарбників можуть виникнути проблеми.

"Оскільки логістика із забезпеченням, завантаженням й обслуговуванням "Калібрів" залишилася у Севастополі. А там їм дуже тривожно, коли перебувають ракетоносії", – сказала речниця.

Вона додала, що окупанти воліють зберігати ракети "Калібр" все-таки ближче до Новоросійська.

Хто така Наталія Гуменюк Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.

Ракетні атаки РФ по Україні

Раніше видання The Business Insider повідомляло, що комбінованим ударом по Україні РФ переслідувала одну ціль, це частина стратегії. Зазначається, що ракетний удар Росії по Україні, який призвів до великих руйнувань, міг переслідувати більш конкретну мету – спустошити ракети-перехоплювачі до ЗРК Patriot.

У Повітряних силах пояснили, чи можна заздалегідь передбачити ракетні удари окупантів. Обчислити, коли саме буде чергова масована атака росіян по Україні, неможливо, сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, що російські окупанти приймають рішення безпосередньо перед нанесенням удару.

Нагадаємо, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко назвав 2 сценарії обстрілів окупантами України. Згідно з першим сценарієм вони можуть здійснити кілька масованих ракетних ударів, згідно з другим – розтягнути наявні в них ракети на більшу кількість атак і здійснювати невеликі удари кожні 2-3 дні.

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