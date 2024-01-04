Битимуть ракетами кожні 2-3 дні: експерт назвав 2 сценарії обстрілів окупантами України

Окупанти станом на цей час накопичили близько 500 ракет, яких вистачить приблизно на 5 масованих ракетних обстрілів.

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Окупанти можуть бити ракетами кожні 2-3 дні, вважає Коваленко/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Facebook Александр Коваленко

Російські загарбники можуть у подальшому здійснювати обстріли України ракетами за одним із двох сценаріїв. Згідно з першим сценарієм вони можуть здійснити кілька масованих ракетних ударів, згідно з другим – розтягнути наявні в них ракети на більшу кількість атак і здійснювати невеликі удари кожні 2-3 дні.

Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в інтерв'ю ТСН.ua. Він припустив, що країна-агресорка Росія могла накопичити до 500 ракет "Калібр" і типу Х-505 і Х-101. За словами Коваленка, такої кількості вистачить приблизно на 5 масованих ударів. Або ж загарбники розтягнуть цю кількість на довший час і битимуть частіше, проте у менших масштабах.

"Є два сценарії. Той, про який говорить Юрій Ігнат – це сценарій масованих ударів. Вони використовують велику кількість носіїв з досить старих літаків Ту. А тому вони повинні підготувати боєкомплект для спорядження і так далі. Ще треба обслуговувати самі літаки. Після кожного такого польоту їм потрібне обслуговування і навіть легкий ремонт. Тобто не все так просто. А тому повинні бути паузи 4-5 днів", – пояснив Коваленко. відео дня

За словами експерта, якщо росіяни будуть діяти за другим сценарієм, то вони можуть бити по Україні меншою кількістю ракет кожні 2-3 дні.

Він зазначив, що російські загарбники можуть застосувати сценарій травня-червня 2023 року, коли вони зменшили використання ракет, запускаючи по 15 повітряних об'єктів.

"Так вони можуть робити кожні 2-3 днів. Бо один Ту-95, якщо його не перевантажувати може нести від 2 до 4 ракет. І вони можуть перейти на такий варіант, щоб "кошматрити" Україну", – сказав експерт.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Ракетні удари РФ по Україні

Нагадаємо, вранці у четвер, 4 січня, РФ вдарила по підприємству у Кропивницькому. Один з промислових об’єктів обласного центру опинився під ударом російських загарбників. Є загиблий і поранені.

Раніше видання The Business Insider повідомляло, що комбінованим ударом по Україні РФ переслідувала одну ціль, це частина стратегії. Зазначається, що ракетний удар Росії по Україні, який призвів до великих руйнувань, міг переслідувати більш конкретну мету – спустошити ракети-перехоплювачі до ЗРК Patriot.

У Повітряних силах пояснили, чи можна заздалегідь передбачити ракетні удари окупантів. Обчислити, коли саме буде чергова масована атака росіян по Україні, неможливо, сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат. За його словами, що російські окупанти приймають рішення безпосередньо перед нанесенням ударом.

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