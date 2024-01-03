Комбінованим ударом по Україні РФ переслідувала одну ціль, це частина стратегії - ЗМІ

Ракетний удар Росії по Україні, який призвів до великих руйнувань, міг переслідувати більш конкретну мету - спустошити ракети-перехоплювачі до ЗРК Patriot, пише The Business Insider.
На думку співробітниці Центру стратегічних і міжнародних досліджень Джейд Макглінн, найімовірніше, недавній удар ракетами і дронами - тільки частина стратегії Росії.
Сам час, вважає експертка, обрано росіянами "вдало" - тривалі дебати в Конгресі США з приводу надання Україні наступних пакетів допомоги можуть обмежити отримання Києвом нових боєприпасів до Patriot.
По-перше, Patriot давно були в центрі уваги кремлівської пропаганди. Крім того, їхнє знищення зробить Київ та інші міста менш захищеними, погодилися опитанні ЗМІ аналітики.
Масована атака РФ на Україну 2 січня
У ніч на 2 січня і вранці у вівторок Росія атакувала Україну, випустивши по областях, в тому числі по Києву, не менш як 70 крилатих ракет Х-101/ Х-555/ Х-55 і 10 аеробалістичних "Кинджал".
Є жертви і руйнування інфраструктури у великих містах України. Зокрема, сталася пожежа у багатоповерхівці столиці, а в Харкові через обстріл Росії постраждали вже понад 40 осіб. Всього, за словами президента Володимира Зеленського, 2 січня через ворожі дії поранення отримали 92 людини, 4 загиблих.
Силами ППО знищено 72 повітряні цілі з 99 випущених Росією.
За словами Олега Жданова, такі масовані російські атаки по українським містам зараз можуть відбуватися доволі часто. Експерт заявив, росіяни зможуть знову масовано атакувати Україну в залежності від того, скільки вони готувались до цих ударів. Якщо підготовка тривала декілька місяців, то ракети накопичені, розподілені між аеродромами і готові до використання.
Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат підтвердив, що через кілька днів може бути новий масований обстріл України.
"Для підготовки, я думаю, достатньо тих кількох днів. Спланувати, якщо у них є шаблони певні ... Питання в ракетах, скільки вони собі можуть дозволити випустити в наступний раз. І чи зможуть вони поповнити цей запас", - зауважив Ігнат.
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