"Війна в Україні буде і навесні, і влітку 2023-го": Волкер заявив про важку зиму і наступний етап боїв

Волкер заявив про важку зиму і наступний етап бойових дій/ Генштаб ВСУ, Reuters

Війна в Україні не закінчиться так швидко. Вона триватиме і навесні 2023 року, і влітку.

При цьому попереду чекають надважкі часи, особливо взимку. Ця зима буде важкою для Європи, України і навіть для РФ, і стосуватиметься це енергоресурсів. Про це заявив дипломат США, колишній спецпредставник Держдепартаменту Сполучених Штатів з питань України Курт Волкер у розмові з українськими журналістами, пише ТСН.

"Я вважаю, що ця зима буде важка для всіх: Європи, України та для Росії також. Але ми будемо надавати не тільки військову допомогу, але і фінансову, гуманітарну. Для ЄС зима буде важкою через проблеми з енергоресурсами. Вони готуються до зими", – зазначив Волкер.

Він розповів, що спілкувався недавно з представником Німеччини, і той зазначив, що великою проблемою є вартість енергоносіїв. Зараз у європейських країнах намагаються прорахувати усе, щоб пройти цю зиму.

За словами Волкера, надважкі часи ще попереду. Проте Україна досягла величезного прогресу, щоб бути там, де вона зараз є, зазначив він.

"Треба готуватися, що важко після зими буде, тому що буде наступний етап військових дій. Війна триватиме наступного року і весною, і літом", – наголосив він.

Раніше очільник МЗС Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що головною метою лідера країни-агресора Володимира Путіна є повний контроль над Україною, але для зриву його планів необхідно виконати три умови. Він зазначив, що "тільки негайна і неминуча розплата за злочинні дії, сила української армії і сила волі західного світу зможе зупинити вбивцю".

Нагадаємо, російські загарбники в суботу, 6 серпня, продовжили обстрілювати Запорізьку атомну електростанцію. Нові вибухи лунали в Енергодарі поблизу ЗАЕС близько 17:00. У мерії заявили, що світ боїться керованої ядерної зброї Путіна, а тим часом над людством нависла загроза некерованої ядерної катастрофи.

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