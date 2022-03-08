Подружжя вигнало озброєних військових РФ зі свого двору на Миколаєві

Чоловік і жінка не злякалися нахабних окупантів.
У Вознесенську Миколаївської області пара без зброї прогнала окупантів зі свого двору.
Інцидент стався в Миколаївській області. На кадрах чутно, як троє російських військових зі зброєю в руках увірвалися у двір мирних жителів.
Окупанти прийшли у двір до людей і почали кричати: "чоловік, виходимо з піднятими руками".
До них без зброї вийшли чоловік і жінка. Вони стали говорити з ворогом. Зокрема, жінка почала кричати: "ви хто такі?", "Ви звідки прийшли?".
Далі чути, як люди спілкуються з окупантом, хоча слова діалогу зрозуміти важко.
У результаті окупанти вийшли з двору, а жінка ще й виштовхувала їх у спину та закрила за ними хвіртку.
Нагадаємо, у Сумській області місцеві жителі зустріли колону окупаційних російських військ "коктейлями Молотова". "Гарячий прийом" путінським військам влаштували жителі селища міського типу Недгрилайлів.
Також ми писали, що жителі Ічні в Чернігівській області без зброї не пропустили російських окупантів.
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