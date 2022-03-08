Подружжя вигнало озброєних військових РФ зі свого двору на Миколаєві / скріншот з відео

У Вознесенську Миколаївської області пара без зброї прогнала окупантів зі свого двору.

Інцидент стався в Миколаївській області. На кадрах чутно, як троє російських військових зі зброєю в руках увірвалися у двір мирних жителів.

Окупанти прийшли у двір до людей і почали кричати: "чоловік, виходимо з піднятими руками".

До них без зброї вийшли чоловік і жінка. Вони стали говорити з ворогом. Зокрема, жінка почала кричати: "ви хто такі?", "Ви звідки прийшли?".

Далі чути, як люди спілкуються з окупантом, хоча слова діалогу зрозуміти важко.

Реклама

У результаті окупанти вийшли з двору, а жінка ще й виштовхувала їх у спину та закрила за ними хвіртку.

Нагадаємо, у Сумській області місцеві жителі зустріли колону окупаційних російських військ "коктейлями Молотова". "Гарячий прийом" путінським військам влаштували жителі селища міського типу Недгрилайлів.

Також ми писали, що жителі Ічні в Чернігівській області без зброї не пропустили російських окупантів.

Читайте також: