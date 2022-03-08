Путін помиляється, якщо думає зломити волю Захисників України вбивствами мирних жителів - президент Польщі

Анджей Дуда / Reuters

Польський президент Анджей Дуда висловив упевненість, що російський нелюдський спосіб ведення військових дій проти України з обстрілами будинків і вбивствами мирних жителів не принесе президенту РФ Володимиру Путіну бажаного результату і не зломить опір українців. Про це йдеться на офіційній сторінці в сервісі мікроблогів Twitter керівника польської держави.

"Якщо ВВП (Володимир Путін, - Главред) думає, що, зносячи будинки і вбиваючи мирних жителів, російська армія зломить волю і дух захисників України, вони глибоко помиляються як сказав мені Володимир Зеленський, кожен зруйнований будинок і кожна наступна жертва, убита російською ракетою, підвищує стійкість захисників і волю до перемоги", ‒ йдеться в тексті повідомлення.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що влада Польщі поки що не прийняла жодних рішень про передачу Україні винищувачів. Про це заявив представник польського уряду Петро Мюллер на прес-конференції у Варшаві.

За його словами, на даний момент триває дискусія щодо сфер дій НАТО.

"Про передачу літаків я можу лише повторити, що на даний момент ніяких рішень в цьому питанні не прийнято. Зараз йде дискусія щодо сфер дій Північноатлантичного альянсу, але ця дискусія ще триває, ніяких рішень в цьому питанні не прийнято", - підкреслив Мюллер.