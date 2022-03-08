Росіяни атакували Сумщину з повітря: яка ситуація в регіоні

Ворожа артилерія розбомбила Охтирку ввечері 7 березня / https://t.me/Zhyvytskyy/882

У ніч на 8 березня російські загарбники здійснили авіаналіт на Сумщину. Після 23-ї години 7 березня ворожі літаки скинули авіабомби на Суми та Сумський район.

Як розповів голова Сумської обласної Військової адміністрації Дмитро Живицький, удар припав зокрема і на житлові квартали.

Попадання в житлові будинки в Сумах знищило і пошкодило будинки, постраждали люди.

За інформацією глави ОВА, є загиблі й травмовані. Серед постраждалих - діти. Рятувальники працюють на місцях.

Жертвами російських бомбардувань житлових кварталів у Сумах стали щонайменше 10 людей.

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Вдень 7 березня в Сумській області бійці терроборони прийняли нерівний бій з ворогом. Як повідомив Живицький, четверо молодих хлопців загинули.

Також він розповів про ситуацію в інших районах Сумської області.

Охтирка. Тут найскладніша ситуація. Ворожа артилерія розбомбила Охтирку ввечері 7 березня. Розбиті житлові квартали і атакована ТЕЦ. На меті працюють всі аварійні спецслужби.

Тростянець - це єдине місто Сумської області, тимчасово окуповане російськими військами.

"Сьогодні відбулася жорстка розмова з головою товариства. Юрій Бова запевнив, що всі заступники знаходяться на своїх місцях і працюють. Також голова громади запевнив, що забезпечує життєдіяльність міста", - зазначив Живицький.

Роменщина. Колони ворожої російської техніки, яка проходила по території Роменщини 7 березня, мародерили і стріляли по домівках, магазинах, амбулаторіях. Однак ворогові так просто з рук це не сходить. Українські захисники продовжують знищувати колони техніки росіян.

Розбита на Роменщині техніка росіян / t.me/Zhyvytskyy

Конотоп, попри всі фейки, залишається українським. У центрі майорить український прапор, окупантів у місті немає, повідомляє міський голова Артем Семеніхін.

Шостка. На території Шосткинського товариства немає ворожих блокпостів і російських військ. Заблоковані основні транспортні магістралі по північ і південь цього району.

Крім того, ЗСУ знищили ще одну колону російської ворожої техніки під Сумами.

Як повідомляв Главред, у Генеральному штабі ВСУ розповіли про те, як минула доба 7 березня на фронті. Згідно з оперативною інформацією, окупанти продовжують наступальну операцію проти України за підтримки авіації та з нанесенням ракетних ударов. Однак противник деморалізований та морально виснажений.

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