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"Час не на боці Москви": у Радбезі ООН прозвучали жорсткі заяви США та України

Дар'я Пшеничник
23 червня 2026, 10:59оновлено 23 червня, 11:46
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За словами заступника постійного представника США, Росія кожного місяця втрачає 40 тисяч людей вбитими і пораненими, а її економіка сильно виснажена.

Радбез ООН / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, соцмережа Х, з відкритих джерел

Про що йдеться у матеріалі:

відео дня
  • Чому час грає не на користь Москви
  • На які компроміси готова піти Україна для миру
  • Чому зростають жертви серед цивільних українців
  • Як змінилася динаміка війни для Росії

Останнє засідання Ради Безпеки ООН чітко продемонструвало, що російсько-українська війна підійшла до критичної межі, де дипломатичний тиск та ситуація на полі бою вимагають негайних рішень. На тлі катастрофічного зростання жертв серед мирного населення України, спричиненого запеклими повітряними атаками ворога, міжнародна спільнота та українська сторона надсилають Москві безкомпромісні сигнали. Сполучені Штати відкрито заявляють, що час працює проти Кремля, а виснаження російської армії та економіки є незворотним.

Водночас офіційний Київ демонструє силу, завдаючи болючих ударів по тиловій і нафтовій інфраструктурі агресора, але попереджає, що нинішні умови припинення вогню є межею українського компромісу, і це терпіння має свої рамки.

Главред зібрав ключові заяви з виступів представників США, України та ООН, які визначають новий етап протистояння та дипломатичної боротьби.

Позиція США: час не на боці Москви та заклик до припинення вогню

Ден Негря / Фото: скріншот з відео

Сполучені Штати наголошують на повній підтримці суверенітету України та вказують на суттєве послаблення позицій Росії. Як повідомляє "Укрінформ", відповідну заяву під час засідання Радбезу ООН зробив заступник постпреда США при ООН Ден Негря.

Дипломат зазначив, що американська сторона глибоко стурбована атаками на критичну інфраструктуру та культурну спадщину України, зокрема згадавши російські удари по Києво-Печерській лаврі. Посилаючись на позицію президента США Дональда Трампа, висловлену на нещодавньому саміті G7, Негря підкреслив, що Кремль змушений буде піти на угоду, оскільки ресурси РФ вичерпуються.

За даними американської сторони, які озвучив Ден Негря:

  • Росія щомісяця втрачає близько 40 тисяч військових убитими й пораненими.
  • Російська економіка наразі перебуває у вкрай скрутному становищі.
  • Україна натомість демонструє швидке впровадження інновацій на полі бою.

"Дипломатія і переговори, а не подальше кровопролиття, є єдиною відповіддю. Ніщо інше не зупинить ці безглузді вбивства. Війна триває надто довго і має завершитися", - наголосив заступник постпреда США, закликавши сторони негайно повернутися за стіл переговорів.

Попередження України: терпіння не безмежне, а пропозиція про припинення вогню може бути змінена

Андрій Мельник / Фото: соцмережа Х

Україна готова до прямих перемовин задля досягнення справедливого миру на основі Статуту ООН, проте її готовність до компромісів має межі. Про це на засіданні Ради Безпеки ООН заявив постійний представник України при ООН Андрій Мельник, передає "Укрінформ".

Він нагадав, що Київ неодноразово пропонував зафіксувати припинення вогню вздовж де-факто лінії фронту, що вже є величезною поступкою з боку України. Однак Рада Безпеки досі займає вичікувальну позицію, а РФ ігнорує ці сигнали. Якщо так триватиме й надалі, Україна може переглянути та "відкалібрувати" свої умови.

Постпред наголосив, що динаміка війни суттєво змінилася на користь України. На підтвердження цього дипломат навів такі факти:

  • Майже 40% російських нафтопереробних заводів (НПЗ) уже пошкоджено, що підриває воєнну машину Кремля.
  • Навіть посилений щит ППО навколо Москви виявився неспроможним захистити військові цілі всередині РФ.

"Бумеранг війни, розв'язаної паном Путіним, повернувся на територію Росії, і вперше росіяни відчувають тяжкий подих цієї війни", - зауважив Андрій Мельник.

Трагічна статистика ООН: рекордні жертви серед цивільних в Україні

Поки тривають політичні дискусії, інтенсифікація російських повітряних ударів призводить до жахливих наслідків для мирного населення. Як повідомляє "Укрінформ", помічник генерального секретаря ООН з питань Близького Сходу, Азії та Тихоокеанського регіону Мохамед Халед Хіарі заявив, що у травні 2026 року кількість загиблих і поранених серед цивільних в Україні сягнула найвищого рівня за останні чотири роки (починаючи з квітня 2022 року).

Зокрема, Хіарі навів офіційні дані Управління Верховного комісара ООН з прав людини:

  • Лише за травень в Україні загинуло щонайменше 274 цивільних, а 1763 людини дістали поранення.
  • Загалом від початку повномасштабного вторгнення ООН підтвердила загибель 16 126 мирних мешканців (серед яких 796 дітей) та поранення понад 46 тисяч осіб. Реальні цифри можуть бути значно вищими.

Представник ООН також згадав звіти Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) від 2 червня, згідно з якими рівень жертв серед цивільних у 2026 році зріс приблизно на 20% порівняно з 2025 роком через активне використання Росією далекобійної зброї. Крім того, за даними міжнародної організації Action on Armed Violence (AOAV), ще у 2025 році кількість постраждалих мирних жителів через російські удари по українських містах та інфраструктурі підскочила на 26%.

СОВБЕЗ ООН инфографика
Які країни входять до Радбезу ООН / Інфографіка: Главред

Що змусить Путіна припинити війну

Радник Офісу Президента України Михайло Подоляк заявляв, що Кремль може погодитися на припинення війни лише у випадку, якщо втратить ключове джерело фінансування своєї військової машини.

За його словами, саме удари по нафтовій інфраструктурі Росії та максимальний економічний тиск залишаються єдиним реальним способом змусити Путіна змінити свою політику.

"Росія має втратити можливість продавати нафту навіть на внутрішньому ринку. Усе інше не спрацює. Потрібно максимально тиснути - санкції, знищення нафтових терміналів та закриття Балтійського і Чорного морів", - наголосив він.

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, нинішній етап російсько-української війни відкриває рідкісну можливість для досягнення змістовного перемир'я. Подальший розвиток подій залежить не лише від рішень Кремля, а й від того, чи зможуть західні союзники адаптувати своє бачення завершення конфлікту до нових реалій. Про це повідомив оглядач Financial Times Іван Крастев.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що країна-агресор Росія відкидає мирні пропозиції Заходу та України й висуває нові ультимативні умови, які свідчать про незацікавленість у припиненні війни.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує на відновлення переговорного процесу з російською стороною. За його словами, ключовим питанням залишається формат майбутніх зустрічей.

Голова Європейської ради Антоніу Кошта намагався налагодити прямий контакт із Кремлем, щоб наблизити переговори про припинення війни в Україні. Однак ці дипломатичні зусилля не дали результату, адже російський диктатор Володимир Путін не розглядає Європу як повноцінного учасника майбутніх переговорів.

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Про джерело: Укрінформ

Державне інформаційне агентство, яке щодня публікує близько 500 інформаційних та аналітичних повідомлень українською, англійською, іспанською, німецькою, французькою, польською та японською мовами і майже 200 оригінальних фотознімків. Попередник Укрінформу - Українське телеграфне агентство почало діяти 16 березня 1918 року.

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