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Трамп несподівано змінив позицію щодо Росії: що він сказав Зеленському

Юрій Берендій
23 червня 2026, 20:13
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У Києві побачили нові сигнали з Вашингтона щодо санкцій проти РФ. Водночас українські посадовці поки не поспішають довіряти обіцянкам Трампа.
Трамп несподівано змінив позицію щодо Росії: що він сказав Зеленському
Мирні переговори - Трамп несподівано змінив позицію щодо Росії / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Ключові тези:

  • Трамп вважає, що успіхи ЗСУ на полі бою змусять Кремль до перемовин
  • У Києві помітили сигнали готовності США діяти жорсткіше проти РФ

Президент США Дональд Трамп під час останніх контактів із Володимиром Зеленським продемонстрував помітну зміну підходу до питання завершення війни. За даними співрозмовників, близьких до переговорного процесу, американський лідер дедалі більше схиляється до думки, що саме успіхи України на полі бою можуть змусити Кремль серйозно ставитися до дипломатичних контактів. Про це повідомило поінформоване джерело у владі в коментарі РБК-Україна.

За словами співрозмовника видання, під час кількох розмов між президентами йшлося про те, яким чином можна створити умови для реального переговорного процесу. У Вашингтоні дедалі менше покладаються на самі лише політичні сигнали та заклики.

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"Трамп не дуже вірить, що можна просто словами чогось зараз досягти. А коли президент Зеленський тисне на Росію всіма цими діями — далекобійними ударами, активними діями на фронті і т.д. — це доводить Росію до того стану, коли дипломатія стає більш вірогідною", — наголосив співрозмовник.

Він уточнив, що такі оцінки звучали не під час однієї розмови. Ця тема обговорювалася як у двосторонніх контактах Зеленського і Трампа, так і під час їхнього спілкування за участю президента Франції Еммануеля Макрона.

Нові деталі розмови між Зеленським і Трампом

Додаткові деталі про настрої американського президента оприлюднило видання Financial Times. За інформацією журналістів, під час саміту G7 минулого тижня глава Білого дому позитивно оцінив останні дії українських сил, спрямовані на ураження цілей у глибині російської території.

Як повідомили FT два джерела, обізнані з перебігом закритих дискусій, Трамп був "надзвичайно вражений та захоплений" нещодавньою кампанією України з нанесення ударів на великі відстані по об'єктах у Росії, — пише видання.

Водночас співрозмовники видання серед українських посадовців заявили, що останні контакти з американською стороною дають підстави для стриманого оптимізму. У Києві помітили сигнали можливої готовності Вашингтона активніше підтримувати Україну та жорсткіше реагувати на дії Москви.

Попри це, українські чиновники не поспішають із висновками. Вони нагадують, що Трамп і раніше робив заяви, які згодом не знаходили практичного продовження, а також неодноразово позитивно висловлювався про російського диктатора Володимира Путіна.

Особливу увагу під час переговорів сторони приділили питанням посилення протиповітряної оборони та можливому розширенню військово-технічної співпраці. За даними FT, після особистої розмови в Евіан-ле-Бені Трамп дав зрозуміти, що високо оцінює останні досягнення української армії.

"Трамп сказав Зеленському, що на нього справили враження останні військові результати Києва", — повідомив один з українських чиновників Financial Times.

Крім того, після цієї зустрічі Зеленський заявив, що Трамп і держсекретар США Марко Рубіо "вперше позитивно відреагували на питання ліцензій" щодо ракет-перехоплювачів Patriot, які залишаються одним із ключових елементів захисту українського неба.

Один із українських посадовців повідомив, що подальший розвиток ситуації залежатиме від переговорів між секретарем Ради національної безпеки і оборони України Рустемом Умєровим та представниками США щодо погодження всіх деталей.

Водночас, за даними західних дипломатів і учасників непублічних переговорних процесів, невдоволення Росії діями США почало посилюватися ще минулого літа. У Москві вважали, що Стів Віткофф неправильно зрозумів російську позицію напередодні зустрічі Путіна і Трампа на Алясці в серпні минулого року. Тоді переговори завершилися суперечливо, оскільки з’ясувалося, що сторони значно переоцінили близькість своїх позицій. У Білому домі такі твердження відкинули.

Коли може відновитись переговорний процес - коментар експерта

Політолог і керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко зазначив, що Україна зацікавлена у старті переговорного процесу щодо завершення війни вже влітку. Натомість Росія робить ставку на результати своєї наступальної кампанії та намагається зміцнити позиції через масовані удари по українських містах і критичній інфраструктурі.

Експерт вважає, що якщо активізувати переговори влітку не вдасться, то восени можуть сформуватися додаткові політичні умови для їх запуску. Він звернув увагу, що серед ключових факторів у цей період будуть не лише вибори до Конгресу США, заплановані на 3 листопада, а й так звані вибори до Державної думи РФ, які мають відбутися 18–20 вересня.

На думку Чаленка, ці виборчі процеси виконують роль інструментів легітимізації російської влади, яка нині поступово втрачає підтримку суспільства щодо мілітаристського курсу.

"Я розумію, що на виборах у РФ "малюють" необхідний результат, але все одно, якщо спиратися на показники попередніх виборів, де "Єдина Росія" набрала близько 50%, а зараз їхні рейтинги свідчать, що вони навіть до 30% не дотягують, то це серйозний фактор для використання політичного моменту, принаймні для організації багатомісячного режиму припинення вогню", - підсумував він.

Трамп несподівано змінив позицію щодо Росії: що він сказав Зеленському
Вибори в США / Інфографіка: Главред

Війна Росії проти України - що відомо про хід переговорів

Нагадаємо, раніше держсекретар США Марко Рубіо зробив заяву щодо переговорного процесу. Він підкреслив, що плани США щодо переговорів залишаються орієнтиром для дипломатичних зусиль і зараз оцінюються як ключовий фактор для створення передумов до діалогу. Ситуація залишається складною.

Зазначимо, держсекретар США Марко Рубіо під час виступу заявив про обмежений прогрес у мирних ініціативах. За його словами, послання Путіна було передано американській стороні і це впливає на темпи підготовки переговорів.

Як раніше повідомляв Главред, Володимир Зеленський назвав ключову умову відновлення прямих переговорів. Президент наголосив, що участь США і європейських партнерів має бути невід'ємною частиною формату і закликав до координованих кроків для забезпечення гарантій безпеки.

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Про джерело: Financial Times

Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

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