Україна раніше не обстрілювала Міг-31К, але тепер буде: експерт вказав на помилку Путіна

Саме ці літаки стануть "жирною" ціллю для українських повітряних сил, упевнений Олексій Мельник.

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Російський літак МіГ-31К швидше зазнає аварії в акваторії Чорного моря, ніж виконає бойове завдання / Колаж: Головред, фото: скріншот з відео

Передислокація російських Міг-31К до чорноморського регіону не змінить вже наявної для України загрози від авіації окупантів. Але тепер ці літаки стануть жирною ціллю для українських захисників, пояснив в інтерв'ю Главреду співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник.

Мельник наголосив, що для України "немає великої різниці", де літатимуть ці "МіГи" - у Білорусі чи над Чорним морем.

Але тепер МІГ-31К стануть непоганою ціллю для збиття. Експерт нагадав, що Україна не могла бити по Міг-31К, поки ті перебували у Білорусі.

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"Україна з певних міркувань не завдавала ударів по російським цілям на території Білорусі або в її повітряному просторі, щоб не дати Лукашенку привід втягнути його у війну. У нейтральних водах один із цих політичних бар'єрів знімається, і ці літаки можуть стати потенційною ціллю", - зазначив він. Мельник.

Тут він згадав про аналогічні маневри Ту-95.

"Чи стало нам легше від того, що Ту-95 передислокувалися з одного російського аеродрому на інший? Ні, тому що вони все одно виходять на ту саму дальність пуску і стріляють Україною", - сказав експерт.

Олексій Мельник Олексій Мельник – співдиректор програм з питань зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова. Підполковник запасу ЗСУ, учасник миротворчих операцій Організації об'єднаних націй. У Збройних силах України працював заступником командира авіаційної бази з льотної підготовки.

Міг31-К над Чорним морем

Напередодні Путін повідомив, що відправить на патрулювання до Чорного моря Міг-31К, який є носієм гіперзвукових ракет "Кинжал". Ця заява була зроблена на тлі першого постачання Україні далекобійних снарядів ATACMS і адресувалася, як вважає спікер ЗС Юрій Ігнат, найімовірніше, країнам НАТО.

Експерт Олександр Коваленко зазначив, що у РФ всього 12 одиниць таких літаків, а найновішому з них 28 років. Цим рішенням Путін лише витрачатиме ресурс і без того зношених агрегатів та вузлів.

"Замість того, щоб берегти літаки, яких залишилося на озброєнні ВКС РФ у боєздатному стані менше сотні, а в модифікації "К" навіть неповна ескадрилья, Путін вирішив їх навантажити ще більше - щоб вони витрачали свій ресурс у рази швидше, переслідуючи абсолютно ефемерні цілі , - висловився Коваленко.

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