Україна продасть Молдові сотні тисяч кубометрів газу

Нафтогаз продасть блакитне паливо Молдові / gk-press.if.ua

Національна акціонерна компанія Нафтогаз України виграла тендер на постачання газу Молдові. Сусідній країні продадуть 500 тисяч кубометрів блакитного палива, повідомляє пресслужба НАК у четвер, 28 жовтня.

"Нафтогаз виграв тендер на поставку газу державної Молдавської компанії Energocom. Обсяг - 500 тисяч кубометрів. Період поставки: 29 жовтня", - повідомили в компанії.

Шантаж Газпрому на тлі запуску СП-2

Газову кризу в Європі пов'язують з низкою причин, серед яких низький рівень запасів палива в європейських ПСГ після холодної зими і позиція Газпрому, який на тлі процесів, пов'язаних із запуском газопроводу Північний потік-2, відмовляється від додаткових поставок газу в країни ЄС.

Голова правління НАК Нафтогаз Юрій Вітренко вважає, що Газпром влаштував шантаж Європи газовим питанням. За словами керівника компанії, на 2021 рік росіяни заздалегідь забронювали менше обсягів для постачання газу до ЄС, а зараз і зовсім поставили Брюсселю ультиматум: або запуск Північного потоку-2 і дешевий газ, або високі ціни на паливо і проблеми з його прокачуванням через Україну.

У компанії-операторі ГТС України також стверджують, що зростання цін на газ в Європі пов'язане з політикою Газпрому, який торгується за більш вигідні для себе умови в процесі сертифікації СП-2.

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Тим часом у Москві готуються до можливого запуску Північного потоку-2. За словами віце-прем'єра Уряду РФ Олександра Новака, газопровід практично готовий до введення в експлуатацію.

Представник Росії в ЄС Володимир Чижов 19 жовтня сказав, що газопровід СП - 2 вже може працювати. Залишилося пройти процедуру сертифікації. Як заявив російський дипломат, чим швидше запрацює газопровід, тим краще буде для Європи.