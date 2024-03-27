Німеччина готує термінову поставку снарядів українській армії

ЗСУ отримають 10 тисяч боєприпасів найближчим часом.

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Берлін готує військову допомогу Україні / Колаж: Главред, фото: pixabay, 22 окрема механізована бригада

Бундесвер передасть ЗСУ 10 тисяч снарядів найближчим часом, заявив у коментарі DW глава ситуаційного центру по Україні при Міноборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг.

Постачання боєприпасів Україні вирішено провести в три етапи.

На першому етапі - вже найближчими днями - ФРН передасть Києву 10 тисяч снарядів, а надалі візьме участь у чеській ініціативі із закупівлі снарядів для ЗСУ.

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А на довгострокову перспективу Німеччина уклала двосторонню угоду про постачання Україні ще 100 тисяч снарядів - починаючи приблизно з четвертого кварталу 2024 року, заявив Фройдінг.

Снарядний голод у ЗСУ Українські військові говорять про серйозні побоювання через відсутність військової допомоги від США. Вони зазначають, що зараз сильно відчувається перевага російських окупантів, і вони вважають це "поворотним моментом" у війні, йдеться в публікації CNN. Колишній командир батальйону "Айдар" Євген Дикий підтвердив, що загострення ситуації на фронті відбулося через накладення одразу двох проблем - дефіциту особового складу і снарядів. "Ми стали просто жертвами Дональда Трампа і його прихильників, і через чиє блокування ми зараз не маємо снарядів великих калібрів", - сказав він.

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Напередодні з'явилося повідомлення, що українській армії можуть передати вдвічі більше снарядів у рамках ініціативи Чехії, що означає можливу поставку 1,5 мільйона боєприпасів для артилерії.

Крім того, як писав Главред, Іспанія має намір передати Україні 19 Leopard 2A4. Газета La Vanguardia стверджує, що це будуть машини після ремонту. Мадрид сподівається оголосити про постачання танків цього літа.

І все це відбувається на тлі повідомлень преси про те, що Україна наближається до найнебезпечнішого періоду - відтоді, як українські захисники обороняли Київ на початку повномасштабного вторгнення. Politico зазначав, що країна перебуває в загрозливій ситуації через жорсткий дефіцит боєприпасів на фронті та побоювання влади посилити мобілізацію.

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