"Україна отримає перевагу на фронті": експерт озвучив прогноз на осінь

Військовий експерт озвучив прогноз на осінь / Вікіпедія, УНІАН

У жовтні в Україну можуть повернутися бійці Збройних Сил, які проходять стажування в Європі.

Генштаб ЗСУ може використовувати як перевагу на фронті близько 10-15 тисяч цих військовослужбовців, які освоїли новітнє Західне озброєння, зазначив у коментарі Обозревателю військовий експерт Михайло Жирохов.

За його словами, ступінь протистояння на фронті найближчої осені багато в чому буде залежати від погодних умов.

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"Польові дороги, особливо на Херсонщині, на Донбасі розмокають, тому доставка, логістика стає практично неможливою. Активні бойові дії практично завмирають до зими, поки все це не підмерзне. Але ж може підмерзнути, а може і ні", - пояснив експерт.

Війна Росії проти України

Секретар РНБО Олексій Данилов раніше заявив, що Україна не піде на територіальні поступки Росії. Такий сценарій передбачає перенесення війни на майбутнє. Україна збирається відновити свою територіальну цілісність у кордонах на 1991 рік.

Радник офісу президента Олексій Арестович вважає, що на війні РФ проти України почалася четверта фаза. На його думку, вона триватиме 2-3 місяці до зими. Згідно з прогнозом Арестовича, просування військ очікувати не слід-сторони будуть наносити удари по позиціях один одного.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України сказали, що осінь може стати вирішальним періодом на війні Москви проти Києва. У вересні-жовтні можлива активізація бойових дій. У листопаді інтенсивність боїв може знизитися. Не виключено, що навесні 2023 року буде знову гаряча фаза війни.

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