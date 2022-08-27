У Зеленського пояснили, чим зобов'язана закінчитися війна РФ проти України / колаж УНІАН

Війна Росії проти України повинна закінчитися поразкою Путіна і його оточення і поверненням всіх окупованих українських територій. З такою заявою виступив радник керівника офісу президента Михайло Подоляк в Twitter.

"Ця війна повинна закінчитися одним шляхом: військовою поразкою Росії; поверненням територій України; трибуналом над злочинцями; початком трансформації Росії". Для цього не менше зброї потрібна воля до перемоги", - підкреслив він.

За словами Подоляка, всі інші "компроміси" з Росією "матимуть катастрофічні наслідки для людства".

Нагадаємо, раніше, 27 серпня, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна отримала нову партію реактивних систем залпового вогню HIMARS. Тепер окупантів будуть лупити ще 4 HIMARS.

"Ми довели, що ми вміємо поводитися з цим озброєнням. Звук залпу HIMARS став головним музичним хітом цього літа на передовій!"- написав міністр.

Пізніше радник керівника офісу президента Михайло Подоляк раніше розповів про те, що Росія входить в глибоку військово-кадрову кризу. Мобілізацію оголосити не можна, а добровольців знайти складно. Унаслідок проблем з резервами, вважає Подоляк, від Москви з'явиться ще більше ініціатив, спрямованих на діалог з Києвом.

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