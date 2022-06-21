Україна отримала статус партнера-учасника ініціативи Тримор'я

Україна неодноразово виявляла бажання приєднатися до Тримор'я / Фото УНІАН, theree-seas-intiative

Україна отримала статус партнера-учасника Ініціативи трьох морів, відомої як Тримор'я. Для цього країни-учасниці створили новий формат партнерства.

Про це оголосив президент Польщі Анджей Дуда на саміті країн Тримор'я в понеділок у Ризі, повідомляє TVN 24.

На відміну від стратегічного партнерства, що зв'язує країни Тримор'я із США, Британією або Європейською комісією, нова форма партнерства адресована потенційним країнам-членам ЄС.

"Ми вирішили створити особливий новий тип партнерства з ініціативою трьох морів – крім стратегічного партнерства – партнерство через участь. Це новий тип партнерства, який призначений не лише для України. Ми сьогодні дали його Україні, але ми виходимо з того, що таке ж партнерство можуть розділити й ті країни, які знаходяться в Центральній Європі та не є членами Євросоюзу, але прагнуть до нього приєднатися", - сказав Дуда.

Він додав, що країни, які будуть на шляху вступу до Європейського Союзу, зможуть подати заявку на такий формат партнерства з Ініціативою трьох морів.

Дуда підкреслив, що всі країни Тримор'я виступають за надання Україні офіційного статусу кандидата в ЄС.

"Я сподіваюся, що рішення з цього приводу буде ухвалено Європейською радою цього тижня – в кінці тижня, тому що тоді буде засідання цієї Ради", – сказав президент Польщі.

Зазначимо, Україна неодноразово виявляла бажання приєднатися до Тримор'я.

Ініціативу трьох морів заснували у 2016 році Анджей Дуда та його тодішня Хорватська колега Колінда Грабар-Кітарович як платформу економічного співробітництва між центральноєвропейськими країнами ЄС. Вона налічує дванадцять держав Європейського Союзу, що розташовані уздовж осі на північ-південь від Балтійського моря до Адріатичного і Чорного морів.

Вступ України до Євросоюзу

Європейська комісія 17 червня винесла рекомендацію про надання Україні статусу країни-кандидата для вступу до ЄС. Глава ЄК Урсула фон дер Ляйен офіційно зробила заяву про те, що Київ виконав вже 80% вимог ЄС. Тепер українська держава має попрацювати над реформами у сферах верховенства права, боротьби з корупцією, а також впливом великих бізнес-груп на політику.

Президент Володимир Зеленський підтримав рішення Єврокомісії. За його словами, тепер Україна очікує на позитивний вердикт Європейської Ради.

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