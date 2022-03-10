Україна відбудує усі розбомблені міста, уряд уже створює проєкти – Зеленський

Україна відбудує усі розбомблені міста, заявив президент Володимир Зеленський/ Telegram Азов Маріуполь, Reuters

Після війни Україна відбудує усі постраждалі внаслідок бойових дій міста і села – для цього створять спеціальні архітектурні проєкти для кожного з населених пунктів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні в четвер, 10 лютого.

Він зазначив, що уряд уже отримав від президента завдання розробити такі державні програми відбудови.

"Після війни, після нашої перемоги ми відбудуємо усе, що зруйнував ворог. Дуже швидко, дуже якісно. Для кожного міста, яке постраждало, буде створена спеціальна державна програма. Для відбудови. Я вже доручив Уряду почати розробку", – сказав президент України.

За його словами, участь у розробці таких проєктів братимуть найкращі архітектори і найкращі компанії. Проєкти розроблятимуться для кожного окремого населеного пункту.

читайте такожКлюч до перемоги України – не санкції: що призведе до краху РосіїВін пообіцяв, що всі міста і села, до яких приходило зло, "не бачитимуть і сліду від російського вторгнення".

Нагадаємо, Володимир Зеленський також заявив, що російські пропагандисти, які поширюють неправдиву інформацію про війну в Україні, відповідатимуть за воєнні злочини так само, як і злочинна російська влада, яка дає накази бомбити мирних людей. Він зазначив, що Україна конфіскує власність пропагандистів РФ і пов’язаних з ними осіб.

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