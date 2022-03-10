Україна конфіскує власність пропагандистів РФ і пов’язаних з ними осіб - Зеленський/ Фото Reuters

Російські пропагандисти, які поширюють неправдиву інформацію про війну в Україні, відповідатимуть за воєнні злочини так само, як і злочинна російська влада, яка дає накази бомбити мирних людей.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

Він нагадав, що через бомбардування окупантами дитячої лікарні та пологового будинку у Маріуполі 9 березня троє людей загинули, серед яких і маленька дівчинка, і ще 17 – постраждали. Про це згадали і на російському телебаченні, зазначив президент України. Проте там пропагандисти відверто збрехали: вони сказали, нібито в медзакладах не було дітей і жінок, а там "засіли націоналісти".

Зеленський зазначив, що російські пропагандисти брехали впевнено, як і завжди. Він наголосив, що воєнні злочини неможливі без пропагандистів, які їх прикривають.

"Хочу сказати їм одну річ: ви будете відповідати так само, як і ті, хто наказує скидати бомби на мирних людей. Ми знайдемо всю власність пропагандистів та пов’язаних з ними осіб. Ми зробимо все, щоб її конфіскували, де б вона не була. Ви ж любите багате життя, любите благополучні країни. У вас цього більше не буде. І це тільки початок. Вас притягнуть до відповідальності за співучасть у воєнних злочинах", – наголосив український президент.

А коли росіяни дізнаються, як їх обманювали їхня влада і пропагандисти – вони зненавидять їх усіх, зазначив Зеленський.

"Війна ніколи не буває ізольованою. Вона завжди б’є і по жертві, і по агресору. Агресор просто пізніше це розуміє", – сказав глава Української держави.

Обстріл дитячої лікарні в Маріуполі

Напередодні, 9 березня, окупаційні війська скинули кілька бомб на дитячу лікарню №3 в Маріуполі. Внаслідок цього загинули три людини, серед яких одна дитина, і ще 17 постраждали.

Корпус лікарні повністю знищений. Поблизу також розташований пологовий будинок. За словами очевидців, пологового більше не існує, багато поранених.

При цьому авіаналіт стався якраз під час режиму припинення вогню, про який раніше домовилися українська і російська сторони.

Також повідомлялося, що захисники Маріуполя за минулу добу знищили 4 ворожих танки і 1 БМП, а також знищили і пошкодили 11 одиниць броньованої техніки окупантів.

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