Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Не думаю, що це мудро": генсек НАТО зробив заяву про введення військ в Україну

Руслана Заклінська
28 листопада 2024, 23:50
504
Рютте підкреслив, що НАТО повинно забезпечити Україні можливість продовжувати боротьбу, аби вона мала сильну позицію на переговорах з Росією.
'Не думаю, що це мудро': генсек НАТО зробив заяву про введення військ в Україну
Альянс зосередиться на зміцненні позицій України перед переговорами / Колаж: Главред, фото: twitter.com/USNATO, nato.int

Головне:

  • Країни-члени НАТО не підтримали розміщення військ Альянсу в Україні
  • Мета НАТО — допомогти Україні зміцнити позиції для переговорів
  • З підтримкою НАТО і нового президента США Дональда Трампа Україна зможе змусити Путіна сісти за стіл переговорів

Країни НАТО відмовились від ідеї розміщення військ Альянсу в Україні, незважаючи на залучення до війни на боці Росії солдатів із Північної Кореї. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, пише "Голос Америки".

За його словами, введення військ НАТО в Україну - це "немудро". Рютте зазначив, що таке рішення може призвести до прямої конфронтації між Альянсом і Росією, чого не бажає НАТО.

відео дня

"Немає бажання отримати повну конфронтацію, коли б країни-члени Альянсу сталі стороною конфлікту. Я не думаю, що це мудро. Що потрібно зробити, - це переконатися, що українці можуть продовжувати вести цю боротьбу, переконатися, що вони опиняться в позиції сили, коли справа дійде до переговорів", - сказав генсек НАТО.

Також Рютте сподівається, що з сильнішою позицією Україна, за підтримки НАТО і нового президента США Дональда Трампа, зможе змусити російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

"Передусім, ми маємо переконатися, що Україна перебуває в позиції сили, і ми маємо зробити це колективно... Тож за столом переговорів має бути Україна, але вони (українці – Главред) зроблять це лише тоді, коли відчують, що можуть щось з цього отримати, а наразі вони справді в невигідному становищі", - додав він.

Крім цього, генеральний секретар Альянсу також погодився з Трампом, що країни ЄС повинні більше допомагати Україні. Водночас він зазначив, що для європейських держав важлива підтримка США та їхньої величезної оборонно-промислової бази.

Розгортання військ НАТО в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, західні країни поновили обговорення можливості відправки військ та приватних військових компаній до України. Франція та Велика Британія ведуть переговори про посилення оборонного співробітництва, зокрема щодо створення союзу в Європі для підтримки України.

Франція та Велика Британія нібито "не виключають" можливість відправлення своїх військ в Україну, повідомляє Le Monde з посиланням на анонімні джерела. Однак, за словами міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Леммі, така можливість наразі не розглядається.

Крім цього, голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що, якби у Росії не було ядерної зброї, союзники вже були б в Україні, щоб вигнати окупантів. Однак наявність ядерної зброї у РФ ускладнює ситуацію.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні НАТО Марк Рютте війна Росії та України
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Не думаю, що це мудро": генсек НАТО зробив заяву про введення військ в Україну

"Не думаю, що це мудро": генсек НАТО зробив заяву про введення військ в Україну

23:50Україна
У Києві пролунали вибухи: уламки БпЛА влучили у поліклініку, є постраждалий

У Києві пролунали вибухи: уламки БпЛА влучили у поліклініку, є постраждалий

23:43Україна
Не з 1 грудня: коли в Україні набуде чинності закон про підвищення податків

Не з 1 грудня: коли в Україні набуде чинності закон про підвищення податків

23:04Україна
Реклама

Популярне

Більше
Утікач Олег Винник дасть перший за три роки концерт - вартість квитків

Утікач Олег Винник дасть перший за три роки концерт - вартість квитків

Україна під атакою жорсткої магнітної бурі: влупить майже 7-бальний шторм

Україна під атакою жорсткої магнітної бурі: влупить майже 7-бальний шторм

Гороскоп на сьогодні 29 листопада: Козерогам - чудовий день, Водоліям - релакс

Гороскоп на сьогодні 29 листопада: Козерогам - чудовий день, Водоліям - релакс

США загнали Україну в пастку: що не так із дозволом бити "Атакамсами" по РФ

США загнали Україну в пастку: що не так із дозволом бити "Атакамсами" по РФ

Що станеться якщо запалити сірник після змивання унітазу

Що станеться якщо запалити сірник після змивання унітазу

Останні новини

01:25

РФ націлилась на ключовий населений пункт: перед ЗСУ стоїть важливе завдання

28 листопада, четвер
23:50

"Не думаю, що це мудро": генсек НАТО зробив заяву про введення військ в Україну

23:43

У Києві пролунали вибухи: уламки БпЛА влучили у поліклініку, є постраждалийФото

23:04

Не з 1 грудня: коли в Україні набуде чинності закон про підвищення податків

22:58

"Не кілька днів": скільки часу потрібно на стабілізацію енергосистеми - прогноз

Україна вдарить ATACMS по "жирних" цілях на території РФ, але не по Кримському мосту – СнєгирьовУкраїна вдарить ATACMS по «жирних» цілях на території РФ, але не по Кримському мосту – Снєгирьов
22:37

Грузія відмовилась від вступу в ЄС до 2028 року: Тбілісі охопили масові протестиВідео

22:36

Мобілізація 18-річних: боєць ЗСУ роз'яснив, чому не слід поспішати

22:18

Фітнес-блогерці заборонили вхід у всі фітнес-зали: що сталося

22:00

Удари РФ, відключення світла та погрози Путіна: головні новини України (дайджест)

Реклама
21:53

Вразить усіх гостей: шикарна закуска на Новий рік 2025Відео

21:46

Зеленський планує поговорити з Шольцом: глава країни назвав дату розмови

21:28

"Була чудовою донькою і старшою сестрою": Кейт Міддлтон повідомила про трагедіюВідео

21:24

Алла Кудлай показала рідкісне фото з єдиним сином - причина

20:54

Удар ракетами ATACMS по аеродрому РФ: ЗСУ могли уразити "жирні" цілі

20:47

"Посидіти в укритті": втікача Олега Винника рознесли за скандальне рішення

20:46

Зниження мобілізаційного віку в Україні: в МЗС зробили заяву щодо "тиску" США

20:45

Де знаходиться генеральське сало: хитрий спосіб вибрати стовідсотковий делікатес

20:31

Страшний злочин РФ: окупанти розстріляли 4 українських військовополонених - ОГП

20:26

Путін "розмахуває своїм "Орешником": Зеленський розкрив справжню ціль погроз РФ

20:25

Що буде з дезертирами: Зеленський підписав важливий закон

Реклама
19:59

"Йому погрожували": кум Потапа розповів, що сталося з репером

19:58

Окупанти планують нову операцію на Півдні: у ЗСУ розкрили цинічні плани ворога

19:55

Закон про підвищення податків: українцям сказали, чи "підскочать" ціни на бензин

19:54

Чому люди плачуть: учена дала цікаве пояснення

19:50

Чи повернуть Україні ядерну зброю на тлі погроз Путіна: Newsweek розкрив плани США

19:37

Путін висунув нові погрози: у МЗС розкрили, до чого тут КНДР та США

19:33

Графік вимкнення світла на 29 листопада: жорсткі обмеження діятимуть весь день

19:21

"Не нова людина": "МЗС відреагувало на призначення спецпредставника Трампа по Україні

19:20

В Україну йде потепління: у яких областях влупить +11

19:17

Світопорядок, якого прагне ПутінПогляд

18:58

Подвійна загроза для українців: чим небезпечні ракети РФ з касетними боєприпасами

18:48

Сильна молитва за здоров'я рідних: створить справжнє диво – як потрібно молитися

18:32

Жорсткі відключення можуть зникнути: нардеп сказав, коли відновлять енергосистему

18:29

Більшість забуває: чого потрібно уникати під час прання зимових курток

18:19

Удар по "центру прийняття рішень в Києві": майор ЗСУ вказав на важливий нюанс

17:57

Подоляк розкрив зброю, якою можна збивати "Орешник": домовились із США

17:36

"Сухопутні війська прагнуть збільшити застосування безпілотних комплексів на полі бою", - командувач Сухопутних військ Павлюк актуально

17:31

Зеленський підписав закон про "історичне" підвищення податків: що зміниться

17:27

Одне місто України може залишитись без світла на кілька днів: що відомо

17:26

Південна Корея "дала задню" і не буде продавати Україні зброю: ЗМІ назвали причину

Реклама
17:18

"Коли ти вийдеш заміж?" – найромантичніша прем'єра року виходить у кінопрокат України 23 січня!Відео

16:38

РФ частіше б’є ракетами з касетною БЧ, для України ситуація ускладнюється – Коваленко

16:38

Може досягти більшої частини Європи: відомі характеристики "Орешника" - NYT

16:33

Путін назвав нові цілі для ударів "Орешником" по Україні: що відомо

16:30

Альбом із фото розкрив неймовірний секрет: дівчина 14 років не знала правди про сім'ю

16:25

"Мені важко жити в страху": Володимир Дантес розповів, чи має бронь

16:14

Введені найбільш жорсткі обмеження: оновлено графіки вимкнення світла на 28 листопада

16:12

Російська ППО в Криму "осліпла": ГУР знищило дороговартісну РЛС

15:59

Закон про держбюджет-2025 підписаний Зеленським: скільки грошей заклали на оборону

15:57

Одне обличчя з мамою: син Фріске здійснив рідкісний вихід у світ

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Війна з Росією
Військова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за Авдіївку
Рецепти на Новий рік
Райська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стіл
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти