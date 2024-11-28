'Не думаю, що це мудро': генсек НАТО зробив заяву про введення військ в Україну

Рютте підкреслив, що НАТО повинно забезпечити Україні можливість продовжувати боротьбу, аби вона мала сильну позицію на переговорах з Росією.

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Альянс зосередиться на зміцненні позицій України перед переговорами / Колаж: Главред, фото: twitter.com/USNATO, nato.int

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Країни-члени НАТО не підтримали розміщення військ Альянсу в Україні

Мета НАТО — допомогти Україні зміцнити позиції для переговорів

З підтримкою НАТО і нового президента США Дональда Трампа Україна зможе змусити Путіна сісти за стіл переговорів

Країни НАТО відмовились від ідеї розміщення військ Альянсу в Україні, незважаючи на залучення до війни на боці Росії солдатів із Північної Кореї. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, пише "Голос Америки".

За його словами, введення військ НАТО в Україну - це "немудро". Рютте зазначив, що таке рішення може призвести до прямої конфронтації між Альянсом і Росією, чого не бажає НАТО.

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"Немає бажання отримати повну конфронтацію, коли б країни-члени Альянсу сталі стороною конфлікту. Я не думаю, що це мудро. Що потрібно зробити, - це переконатися, що українці можуть продовжувати вести цю боротьбу, переконатися, що вони опиняться в позиції сили, коли справа дійде до переговорів", - сказав генсек НАТО.

Також Рютте сподівається, що з сильнішою позицією Україна, за підтримки НАТО і нового президента США Дональда Трампа, зможе змусити російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

"Передусім, ми маємо переконатися, що Україна перебуває в позиції сили, і ми маємо зробити це колективно... Тож за столом переговорів має бути Україна, але вони (українці – Главред) зроблять це лише тоді, коли відчують, що можуть щось з цього отримати, а наразі вони справді в невигідному становищі", - додав він.

Крім цього, генеральний секретар Альянсу також погодився з Трампом, що країни ЄС повинні більше допомагати Україні. Водночас він зазначив, що для європейських держав важлива підтримка США та їхньої величезної оборонно-промислової бази.

Розгортання військ НАТО в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, західні країни поновили обговорення можливості відправки військ та приватних військових компаній до України. Франція та Велика Британія ведуть переговори про посилення оборонного співробітництва, зокрема щодо створення союзу в Європі для підтримки України.

Франція та Велика Британія нібито "не виключають" можливість відправлення своїх військ в Україну, повідомляє Le Monde з посиланням на анонімні джерела. Однак, за словами міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Леммі, така можливість наразі не розглядається.

Крім цього, голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що, якби у Росії не було ядерної зброї, союзники вже були б в Україні, щоб вигнати окупантів. Однак наявність ядерної зброї у РФ ускладнює ситуацію.

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