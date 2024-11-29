'Головне, що така опція можлива': експерт сказав, чи відправить НАТО свої війська в Україну

Таке рішення можуть прийняти окремі країни-члени Альянсу. Три держави можуть сформувати ядро для посилення допомоги для України.

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Експерт сказав, чи відправить НАТО свої війська в Україну/ колаж: Главред, фото: NATO

Коротко:

НАТО навряд чи введе в Україну свої війська

Проте таке рішення може бути прийняте окремими країнами-членами Альянсу

НАТО навряд чи прийме рішення про введення своїх військ в Україну, щоб допомогти їй боротися проти країни-агресорки Росії. Але таке рішення може бути прийняте на рівні окремих країн-членів Північноатлантичного альянсу.

Таку думку висловив голова громадської ліги "Україна – НАТО" Сергій Джердж, пише OBOZ.UA. Він зазначив, що на цьому тлі є дуже важливими заяви міністра закордонних справ Франції, що звучали останнім часом. Посадовець наголошував, що західним країнам важливо самим собі не ставити якихось червоних ліній у підтримці України.

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"Мені здається, що говорити про демілітаризовану зону ще занадто рано. А щодо посилення України, це реалії сьогоднішнього дня. Дуже добре, що президент Франції означив цю тему, і нещодавно міністр закордонних справ Франції сказав, що дуже важливо, щоб ми самі собі не ставили якихось червоних ліній і бар'єрів у підтримці України в тому числі і щодо відправки військ", – зазначив Джердж.

Він наголосив: головне – що про це заявляється, і що така опція можлива, незалежно від того, вона буде використана чи не буде. Але західні партнери України самі собі не повинні забороняти щось робити в цьому напрямку.

"Сумнівно, що в цілому НАТО може прийняти такі рішення, але на рівні окремих країн все можливо. Якщо є ядро країн, яке може сформуватись в плані такої більш активної підтримки України, це звичайно Франція, Німеччина і Великобританія. Можливо, долучаться й інші країни, то це б цілком було б можливо. Тим більше, ми ж говорили раніше, що такі війська могли б бути на західному кордоні України, на північному кордоні України з Білоруссю. Там, де немає бойових дій, але це б звільнило наші українські сили, які могли б з великою потребою застосуватись на Східному фронті", – підсумував Джердж.

НАТО проти "осі зла"/ Інфографіка: Главред

Чи може НАТО ввести свої війська в Україну – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що, за словами голови Військового комітету НАТО адмірала Роба Бауера, НАТО може атакувати установки РФ – адмірал озвучив умови для високоточних ударів. У Альянсі закликали найбільші західні компанії готуватися до війни.

Також раніше в НАТО зробили заяву і зазначили, що траєкторія війни в Україні може змінитись. В НАТО наголосили на необхідності зміни траєкторії війни в Україні та акцентували увагу на забезпеченні подальшої підтримки України.

Нагадаємо, генсек НАТО зробив заяву про введення військ в Україну. Рютте підкреслив, що НАТО повинно забезпечити Україні можливість продовжувати боротьбу, аби вона мала сильну позицію на переговорах з Росією. Але країни НАТО відмовились від ідеї розміщення військ Альянсу в Україні, незважаючи на залучення до війни на боці Росії солдатів із Північної Кореї.

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Хто такий Сергій Джердж? Сергій Джердж – український громадський діяч, політик, науковець. Голова Української республіканської партії. Голова Громадської ліги "Україна — НАТО". Кандидат політичних наук, пише Вікіпедія.

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